Александр Гвоздик нокаутировал Холлоуэя в третьем раунде боя в США

Гвоздик вернулся после поражения и нокаутировал соперника
В Оушенсайде, США состоялось большое боксерское шоу компании Golden Boy Оскара Де Ла Хойи. В андеркарте боксерского вечера выступил бывший чемпион мира в полутяжелом весе, украинец Александр Гвоздик.
Соперником украинца стал американец Энтони Холлоуэй, сообщил портал Новини.LIVE.
Гвоздик не оставил шансов
Гвоздик еще в первом раунде оценил качества соперника и начал давить на него, навязывая высокий темп и жесткий бой. Он заставил Холлоуэя постоянно отступать или идти в клинч.
В третьем раунде Гвоздик дважды отправил соперника в нокдаун. Сначала Холлоуэй упал после двойки в голову. Американец затем поднялся и попытался продолжить бой, но быстро пропустил такую же двойку и повис на канатах, а затем опустился на настил. Холлоуэй тяжело поднимался на ноги и поэтому рефери остановил поединок.
Результат боя: победа Гвоздика техническим нокаутом в третьем раунде.
Для Гвоздика эта победа стала 21-й в карьере и 17-й досрочной при двух поражениях.
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