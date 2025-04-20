Александр Гвоздик нокаутировал Холлоуэя в третьем раунде боя в США

Александр Гвоздик. Фото: instagram.com/alex_gvozdyk

В Оушенсайде, США состоялось большое боксерское шоу компании Golden Boy Оскара Де Ла Хойи. В андеркарте боксерского вечера выступил бывший чемпион мира в полутяжелом весе, украинец Александр Гвоздик.

Соперником украинца стал американец Энтони Холлоуэй, сообщил портал Новини.LIVE.

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Гвоздик еще в первом раунде оценил качества соперника и начал давить на него, навязывая высокий темп и жесткий бой. Он заставил Холлоуэя постоянно отступать или идти в клинч.

В третьем раунде Гвоздик дважды отправил соперника в нокдаун. Сначала Холлоуэй упал после двойки в голову. Американец затем поднялся и попытался продолжить бой, но быстро пропустил такую же двойку и повис на канатах, а затем опустился на настил. Холлоуэй тяжело поднимался на ноги и поэтому рефери остановил поединок.

Результат боя: победа Гвоздика техническим нокаутом в третьем раунде.

Для Гвоздика эта победа стала 21-й в карьере и 17-й досрочной при двух поражениях.

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