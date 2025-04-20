Олександр Гвоздик нокаутував Голловея у третьому раунді бою в США

Олександр Гвоздик. Фото: instagram.com/alex_gvozdyk

В Оушенсайді, США відбулося велике боксерське шоу компанії Golden Boy Оскара Де Ла Хойї. В андеркарті боксерського вечора виступив колишній чемпіон світу у напівважкій вазі, українець Олександр Гвоздик.

Суперником українця став американець Ентоні Голловей, повідомив портал Новини.LIVE.

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Гвоздик ще в першому раунді оцінив якості суперника і почав тиснути на нього, нав’язуючи високий темп і жорсткий бій. Він змусив Голловея постійно відступати або йти в клінч.

У третьому раунді Гвоздик двічі відправив суперника в нокдаун. Спочатку Голловей впав після двійки в голову. Американець потім піднявся і спробував продовжити бій, але швидко пропустив таку ж двійку і повис на канатах, а потім опустився на настил. Голловей важко піднімався на ноги й тому рефері зупинив поєдинок.

Результат бою: перемога Гвоздика технічним нокаутом в третьому раунді.

Для Гвоздика ця перемога стала 21-ю в кар’єрі та 17-ю достроковою при двох поразках.

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