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Гвоздик поступився у титульному поєдинку Бенавідесу

16 червня 2024 09:39
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
Бій Олександр Гвоздик - Давид Бенавідем - українець програв
Поєдинок Олександра Гвоздика та Давида Бенавідеса. Фото: PBC
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

У Лас-Вегасі США відбулося велике боксерське шоу. У другому за статусом поєдинку українець Олександр Гвоздик бився з американцем Давидом Бенавідесом.

Українець програв супернику одноголосним рішенням суддів, повідомив портал Новини.LIVE.

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Бій Гвоздик — Бенавідес

Гвоздик добре розпочав поєдинок і в першому раунді він завдяки джебу зміг принести супернику неприємні моменти.

Починаючи з другого раунду, Бенавідес впевнено перебивав українця на середній дистанції. До чемпіонських раундів Давид пресингував та тиснув на Олександра.

Гвоздик мав мало хороших епізодів протягом поєдинку, але після дев'ятого раунду їх побільшало.

За весь поєдинок Гвоздик мав кілька хороших раундів, але Олександр так і не наважився на останній штурм, щоб нокаутувати опонента.

Після 12 раундів бою всі троє суддів віддали перемогу Бенавідесу: 116-112, 117-111, 119-109.

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Бенавідес — Гвоздик
Олександр Гвоздик
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