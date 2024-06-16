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Гвоздик уступил в титульном поединке Бенавидесу

16 июня 2024 09:39
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
Бой Александр Гвоздик — Давид Бенавидем — украинец проиграл
Поединок Александра Гвоздика и Давида Бенавидеса. Фото: PBC
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

В Лас-Вегасе, США состоялось большое боксерское шоу. Во втором по статусу поединку украинец Александр Гвоздик сразился с американцем Давидом Бенавидесом.

Украинец проиграл сопернику единогласным решением судей, сообщил портал Новини.LIVE.

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Отметим, что на кону в поединке был вакантный титул временного чемпиона по версии WBC.

Бой Гвоздик — Бенавидес

Гвоздик хорошо начал поединок и в первом раунде он благодаря джебу смог принести сопернику неприятности.

Начиная со второго раунда Бенавидес уверенно перебивал украинца на средней дистанции. До чемпионских раундов Давид прессинговал и давил на Александра.

Гвоздик имел мало хороших эпизодов в течение поединка, но после девятого раунда их стало чуть больше.

За весь поединок у Гвоздика было несколько хороших раундов, но Александр так и не осмелился на последний штурм, чтобы нокаутировать оппонента.

После 12 раундов боя все трое судей отдали победу Бенавидесу: 116-112, 117-111, 119-109.

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Бенавидес — Гвоздик
Александр Гвоздик
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