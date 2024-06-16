Бой Александр Гвоздик — Давид Бенавидем — украинец проиграл

Гвоздик уступил в титульном поединке Бенавидесу
В Лас-Вегасе, США состоялось большое боксерское шоу. Во втором по статусу поединку украинец Александр Гвоздик сразился с американцем Давидом Бенавидесом.
Украинец проиграл сопернику единогласным решением судей, сообщил портал Новини.LIVE.
June 16, 2024
Отметим, что на кону в поединке был вакантный титул временного чемпиона по версии WBC.
Бой Гвоздик — Бенавидес
Гвоздик хорошо начал поединок и в первом раунде он благодаря джебу смог принести сопернику неприятности.
Начиная со второго раунда Бенавидес уверенно перебивал украинца на средней дистанции. До чемпионских раундов Давид прессинговал и давил на Александра.
Гвоздик имел мало хороших эпизодов в течение поединка, но после девятого раунда их стало чуть больше.
За весь поединок у Гвоздика было несколько хороших раундов, но Александр так и не осмелился на последний штурм, чтобы нокаутировать оппонента.
После 12 раундов боя все трое судей отдали победу Бенавидесу: 116-112, 117-111, 119-109.
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