Бой Александр Гвоздик — Давид Бенавидем — украинец проиграл

Поединок Александра Гвоздика и Давида Бенавидеса. Фото: PBC

В Лас-Вегасе, США состоялось большое боксерское шоу. Во втором по статусу поединку украинец Александр Гвоздик сразился с американцем Давидом Бенавидесом.

Украинец проиграл сопернику единогласным решением судей, сообщил портал Новини.LIVE.

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Бой Гвоздик — Бенавидес

Гвоздик хорошо начал поединок и в первом раунде он благодаря джебу смог принести сопернику неприятности.

Начиная со второго раунда Бенавидес уверенно перебивал украинца на средней дистанции. До чемпионских раундов Давид прессинговал и давил на Александра.

Гвоздик имел мало хороших эпизодов в течение поединка, но после девятого раунда их стало чуть больше.

За весь поединок у Гвоздика было несколько хороших раундов, но Александр так и не осмелился на последний штурм, чтобы нокаутировать оппонента.

После 12 раундов боя все трое судей отдали победу Бенавидесу: 116-112, 117-111, 119-109.

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