Бенавидес рассказал, что будет делать в бою с Гвоздиком

Американский боксер Давид Бенавидес. Фото: PBC

Непобежденный бывший чемпион второго среднего веса Давид Бенавидес дебютирует в полутяжелом дивизионе. Его первым оппонентом будет экс-чемпион из Украины Александр Гвоздик.

Бенавидес перед боем рассказал, как будет себя проявлять в ринге с Гвоздиком. Слова Давида привел портал Boxing News 24.

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Бенавидес отметил, что будет очень хорошо готов, мотивирован в бою с Гвоздиком, и постарается добиться лучшего нокаута в этом бою.

Давид подчеркнул, что готов на 100%, и на прошлой неделе провел контрольное взвешивание, показав 85,3 кг. Ему осталось согнать еще 5,9 кг, и он будет удовлетворен своим прогрессом.

"Я бью сильнее в полутяжелом весе. Мне кажется, что люди видели во мне не лучшее. В этом дивизионе я смогу продемонстрировать лучшего Давида Бенавидеса. Мне еще многое придется доказать самому себе. Я еще не закончил", — сказал Бенавидес.

Бой Бенавидеса и Гвоздика пройдет 15 июня, а на кону будет титул временного чемпиона WBC в полутяжелом весе. Полноценный пояс у россиянина Артура Бетербиева.

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