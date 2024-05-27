Бенавідес розповів, що робитиме у бою з Гвоздиком

Американський боксер Давид Бенавідес. Фото: PBC

Непереможений колишній чемпіон другої середньої ваги Давид Бенавідес дебютує у напівважкому дивізіоні. Його першим опонентом буде ексчемпіон з України Олександр Гвоздик.

Бенавідес перед боєм розповів, як себе проявлятиме в рингу з Гвоздиком. Слова Давида навів портал Boxing News 24.

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Бенавідес зазначив, що буде дуже добре готовий, мотивований у бою з Гвоздиком, і постарається досягти кращого нокауту в цьому бою.

Давид наголосив, що готовий на 100%, і минулого тижня провів контрольне зважування, показавши 85,3 кг. Йому залишилося зігнати ще 5,9 кг і він задоволений своїм прогресом.

"Я б'ю сильніше у напівважкій вазі. Мені здається, що люди бачили в мені не найкраще. У цьому дивізіоні я зможу продемонструвати кращого Давида Бенавідеса. Мені ще багато доведеться довести самому собі. Я ще не закінчив", — сказав Бенавідес.

Бій Бенавідеса та Гвоздика пройде 15 червня, а на кону буде титул тимчасового чемпіона WBC у напівважкій вазі. Повноцінний пояс у росіянина Артура Бетербієва.

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