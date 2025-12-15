Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКіно та серіалиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Інвестиції
Компанії
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт Гвоздик отримає найскладніший бій за останні роки

Гвоздик отримає найскладніший бій за останні роки

Ua ru
Дата публікації: 15 грудня 2025 19:01
Гвоздик отримав бій за титул проти небезпечного нокаутера
Олександр Гвоздик відповідає на запитання. Фото: УНІАН

Колишній чемпіон світу в напівважкій вазі Олександр Гвоздик проведе наступний поєдинок проти венесуельського боксера Альберта Раміреса. Бій відбудеться 5 лютого 2026 року в Монреалі.

Протистояння пройде в статусі захисту титулу тимчасового чемпіона WBA, яким володіє непереможений представник Венесуели, повідомляє NotiFight.

Реклама
Читайте також:

Організатором вечора боксу виступить промоутерська компанія Eye of the Tiger, яка підтвердила статус поєдинку і місце його проведення. Для Гвоздика цей бій стане можливістю повернутися в титульну еліту дивізіону, а для Раміреса стане найсерйознішою перевіркою в професійній кар'єрі.

Альберт Рамирес
Альберт Рамірес під час тренування. Фото: instagram.com/albertrrd7/

Що важливо в поєдинку Гвоздик — Рамірес

Український боксер уже підтверджував готовність прийняти цей виклик, зазначаючи, що представники команди Раміреса виходили з ним на контакт. Сторони змогли узгодити умови, і бій отримав офіційний статус, попри різницю в рекордах та віці суперників.

В останньому поєдинку Гвоздик впевнено переміг Ентоні Голлавея, завершивши бій нокаутом у третьому раунді. Рамірес, своєю чергою, у серпні 2025 року зупинив Джерома Пампеллоне технічним нокаутом у сьомому раунді, зберігши ідеальний рекорд та статус одного з найнебезпечніших ударників дивізіону.

Підсумовуючи, суперником українця стане 33-річний венесуельський боксер напівважкої ваги, який виступає на професійному рівні з 2017 року. Він залишається непереможеним, вигравши всі 22 поєдинки, 19 з яких завершив нокаутом, і вважається одним із найпотужніших панчерів дивізіону.

У 2024 році Рамірес завоював титул тимчасового чемпіона WBA, що вивело його в число головних претендентів на повноцінний пояс організації. Останні перемоги венесуельця над Джеромом Пампеллоне та іншими рейтинговими суперниками підтвердили його статус одного з найнебезпечніших бійців напівважкої ваги.

Нагадаємо, Ігор Суркіс висловив жорстку думку про молодого талановитого гравця клубу.

У власників "Динамо" виявилися різні думки щодо нового головного тренера команди.

Лідер "Жирони" Віктор Циганков може почати наступний сезон у команді з іншого чемпіонату.

спорт бокс Олександр Гвоздик Альберт Рамірес Бій Гвоздик — Рамірес
Влад Самарський - Редактор
Автор:
Влад Самарський
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації