Гвоздик отримав бій за титул проти небезпечного нокаутера

Олександр Гвоздик відповідає на запитання. Фото: УНІАН

Колишній чемпіон світу в напівважкій вазі Олександр Гвоздик проведе наступний поєдинок проти венесуельського боксера Альберта Раміреса. Бій відбудеться 5 лютого 2026 року в Монреалі.

Протистояння пройде в статусі захисту титулу тимчасового чемпіона WBA, яким володіє непереможений представник Венесуели, повідомляє NotiFight.

Організатором вечора боксу виступить промоутерська компанія Eye of the Tiger, яка підтвердила статус поєдинку і місце його проведення. Для Гвоздика цей бій стане можливістю повернутися в титульну еліту дивізіону, а для Раміреса стане найсерйознішою перевіркою в професійній кар'єрі.

Альберт Рамірес під час тренування. Фото: instagram.com/albertrrd7/

Що важливо в поєдинку Гвоздик — Рамірес

Український боксер уже підтверджував готовність прийняти цей виклик, зазначаючи, що представники команди Раміреса виходили з ним на контакт. Сторони змогли узгодити умови, і бій отримав офіційний статус, попри різницю в рекордах та віці суперників.

В останньому поєдинку Гвоздик впевнено переміг Ентоні Голлавея, завершивши бій нокаутом у третьому раунді. Рамірес, своєю чергою, у серпні 2025 року зупинив Джерома Пампеллоне технічним нокаутом у сьомому раунді, зберігши ідеальний рекорд та статус одного з найнебезпечніших ударників дивізіону.

Підсумовуючи, суперником українця стане 33-річний венесуельський боксер напівважкої ваги, який виступає на професійному рівні з 2017 року. Він залишається непереможеним, вигравши всі 22 поєдинки, 19 з яких завершив нокаутом, і вважається одним із найпотужніших панчерів дивізіону.

У 2024 році Рамірес завоював титул тимчасового чемпіона WBA, що вивело його в число головних претендентів на повноцінний пояс організації. Останні перемоги венесуельця над Джеромом Пампеллоне та іншими рейтинговими суперниками підтвердили його статус одного з найнебезпечніших бійців напівважкої ваги.

