Вернидуб отримав несподівану проблему відразу після призначення в Нефтчі

Юрій Вернидуб під час роботи в Україні. Фото: пресслужба "Кривбасу"

Азербайджанський клуб "Нефтчі" (Баку) підписав меморандум про співпрацю з московським "Локомотивом". Документ було оформлено в Москві, він передбачає партнерство на рівні підготовки футболістів та обміну досвідом між структурами двох клубів.

Це сталося незабаром після того, як український тренер Юрій Вернидуб очолив команду з Азербайджану, повідомляє портал Новини.LIVE.

Угода включає програми з розвитку молоді, стажування для тренерів, а також організацію спільних турнірів та заходів в Азербайджані та Росії. Під час візиту делегації "Нефтчі" до Москви також повідомлялося про екскурсію стадіоном та музеєм "Локомотива" як частину офіційної програми.

Юрій Вернидуб під час пресконференції. Фото: УНІАН

Проблема для Вернидуба

Новина набула додаткового резонансу на тлі того, що 9 грудня 2025 року "Нефтчі" офіційно призначив головним тренером українського фахівця Юрія Вернидуба. Контракт із тренером розрахований на 1,5 року, і він прибув до Баку разом з українським тренерським штабом.

Раніше Вернидуб працював у "Шерифі", клубі з невизнаного Придністров'я, яке часто пов'язують із проросійським впливом. Тепер же офіційне партнерство "Нефтчі" з клубом із Росії створює для українського тренера додатковий контекст та викликає питання про те, наскільки комфортною буде його робота в нових умовах.

