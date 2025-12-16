Вернидуб отримав несподівану проблему відразу після призначення в Нефтчі

Вернидуб буде змушений співпрацювати з клубом із Росії
Азербайджанський клуб "Нефтчі" (Баку) підписав меморандум про співпрацю з московським "Локомотивом". Документ було оформлено в Москві, він передбачає партнерство на рівні підготовки футболістів та обміну досвідом між структурами двох клубів.
Це сталося незабаром після того, як український тренер Юрій Вернидуб очолив команду з Азербайджану, повідомляє портал Новини.LIVE.
Угода включає програми з розвитку молоді, стажування для тренерів, а також організацію спільних турнірів та заходів в Азербайджані та Росії. Під час візиту делегації "Нефтчі" до Москви також повідомлялося про екскурсію стадіоном та музеєм "Локомотива" як частину офіційної програми.
Проблема для Вернидуба
Новина набула додаткового резонансу на тлі того, що 9 грудня 2025 року "Нефтчі" офіційно призначив головним тренером українського фахівця Юрія Вернидуба. Контракт із тренером розрахований на 1,5 року, і він прибув до Баку разом з українським тренерським штабом.
Раніше Вернидуб працював у "Шерифі", клубі з невизнаного Придністров'я, яке часто пов'язують із проросійським впливом. Тепер же офіційне партнерство "Нефтчі" з клубом із Росії створює для українського тренера додатковий контекст та викликає питання про те, наскільки комфортною буде його робота в нових умовах.
