Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКино и сериалыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Инвестиции
Компании
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Полесье претендует на игрока сборной Украины — детали

Полесье претендует на игрока сборной Украины — детали

Ua ru
Дата публикации 15 декабря 2025 16:01
Сикан получил выгодное предложение от гранда УПЛ
Даниил Сикан в матче за "Трабзонспор". Фото: Hakan Burak Altunoz/Anadolu via Getty Images

Форвард сборной Украины Даниил Сикан может уйти из "Трабзонспора" во время зимнего трансферного окна. Турецкий клуб готов продать футболиста или отправить его в аренду. 

В услугах Сикана заинтересованы клубы из Украины и европейских чемпионатов, сообщает Fanatik

Реклама
Читайте также:

Даниил Сикан не сумел завоевать место в основном составе "Трабзонспора" после того, как команду возглавил Фатих Текке. На счету 34-летнего форварда в сезоне 2025/26 всего 14 матчей и два гола. Тем не менее украинским футболистом продолжают интересоваться другие команды. 

Даниил Сикан
Даниил Сикан (в центре) на тренировке. Фото: instagram.com/trabzonspor/

Где будет играть Сикан 

Одним из таких клубов стал испанский "Овьедо". Однако такой трансфер осложнен недавней сменой тренера в команде из Ла Лиги. В случае, если "Овьедо" сохранит прописке в элитном дивизионе, он может вернуться к вопросу о трансфере украинца летом 2026 года. 

Также нападающим интересовалось "Полесье". Впрочем, Сикан отказался от варианта с переходом в команду из города, где он родился. Форвард не хочет возвращаться в Украину и собирается развивать карьеру в Европе. 

Напомним, президент "Динамо" Игорь Суркис удивил высказыванием об одном из молодых талантов команды. 

Наставник "бело-синих" Игорь Костюк сделал заявление о своем будущем в "Динамо". 

Вице-капитан сборной Украины Александр Зинченко трогательно обратился к жене перед своим днем рождения.

спорт футбол Футбол трансферы Даниил Сикан Полесье Трабзонспор
Влад Самарский - Редактор
Автор:
Влад Самарский
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации