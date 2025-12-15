Сикан получил выгодное предложение от гранда УПЛ

Даниил Сикан в матче за "Трабзонспор". Фото: Hakan Burak Altunoz/Anadolu via Getty Images

Форвард сборной Украины Даниил Сикан может уйти из "Трабзонспора" во время зимнего трансферного окна. Турецкий клуб готов продать футболиста или отправить его в аренду.

В услугах Сикана заинтересованы клубы из Украины и европейских чемпионатов, сообщает Fanatik.

Даниил Сикан не сумел завоевать место в основном составе "Трабзонспора" после того, как команду возглавил Фатих Текке. На счету 34-летнего форварда в сезоне 2025/26 всего 14 матчей и два гола. Тем не менее украинским футболистом продолжают интересоваться другие команды.

Даниил Сикан (в центре) на тренировке. Фото: instagram.com/trabzonspor/

Где будет играть Сикан

Одним из таких клубов стал испанский "Овьедо". Однако такой трансфер осложнен недавней сменой тренера в команде из Ла Лиги. В случае, если "Овьедо" сохранит прописке в элитном дивизионе, он может вернуться к вопросу о трансфере украинца летом 2026 года.

Также нападающим интересовалось "Полесье". Впрочем, Сикан отказался от варианта с переходом в команду из города, где он родился. Форвард не хочет возвращаться в Украину и собирается развивать карьеру в Европе.

