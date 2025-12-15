Сікан отримав вигідну пропозицію від гранда УПЛ

Полісся претендує на гравця збірної України — деталі
Форвард збірної України Данило Сікан може піти з "Трабзонспора" під час зимового трансферного вікна. Турецький клуб готовий продати футболіста або відправити його в оренду.
У послугах Сікана зацікавлені клуби з України та європейських чемпіонатів, повідомляє Fanatik.
Данило Сікан не зумів завоювати місце в основному складі "Трабзонспора" після того, як команду очолив Фатіх Текке. На рахунку 34-річного форварда в сезоні 2025/26 всього 14 матчів та два голи. Проте українським футболістом продовжують цікавитися інші команди.
Де гратиме Сікан
Одним із таких клубів став іспанський "Ов'єдо". Однак такий трансфер ускладнений нещодавньою зміною тренера в команді з Ла-Ліги. У разі, якщо "Ов'єдо" збереже прописку в елітному дивізіоні, він може повернутися до питання про трансфер українця влітку 2026 року.
Також нападником цікавилося "Полісся". Утім, Сікан відмовився від варіанту з переходом у команду з міста, де він народився. Форвард не хоче повертатися в Україну та збирається розвивати кар'єру в Європі.
