Україна
Полісся претендує на гравця збірної України — деталі

Полісся претендує на гравця збірної України — деталі

Ua ru
Дата публікації: 15 грудня 2025 16:01
Сікан отримав вигідну пропозицію від гранда УПЛ
Данило Сікан у матчі за "Трабзонспор". Фото: Hakan Burak Altunoz/Anadolu via Getty Images

Форвард збірної України Данило Сікан може піти з "Трабзонспора" під час зимового трансферного вікна. Турецький клуб готовий продати футболіста або відправити його в оренду.

У послугах Сікана зацікавлені клуби з України та європейських чемпіонатів, повідомляє Fanatik.

Читайте також:

Данило Сікан не зумів завоювати місце в основному складі "Трабзонспора" після того, як команду очолив Фатіх Текке. На рахунку 34-річного форварда в сезоні 2025/26 всього 14 матчів та два голи. Проте українським футболістом продовжують цікавитися інші команди.

Даниил Сикан
Данило Сікан (у центрі) на тренуванні. Фото: instagram.com/trabzonspor/

Де гратиме Сікан

Одним із таких клубів став іспанський "Ов'єдо". Однак такий трансфер ускладнений нещодавньою зміною тренера в команді з Ла-Ліги. У разі, якщо "Ов'єдо" збереже прописку в елітному дивізіоні, він може повернутися до питання про трансфер українця влітку 2026 року.

Також нападником цікавилося "Полісся". Утім, Сікан відмовився від варіанту з переходом у команду з міста, де він народився. Форвард не хоче повертатися в Україну та збирається розвивати кар'єру в Європі.

Нагадаємо, президент "Динамо" Ігор Суркіс здивував висловлюванням про один із молодих талантів команди.

Наставник "біло-синіх" Ігор Костюк зробив заяву про своє майбутнє в "Динамо".

Віцекапітан збірної України Олександр Зінченко зворушливо звернувся до дружини перед своїм днем народження.

спорт футбол Футбол трансфери Данило Сікан Полісся Трабзонспор
Влад Самарський - Редактор
Автор:
Влад Самарський
