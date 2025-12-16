Видео
Динамо досрочно вернет из аренды талантливого игрока

Динамо досрочно вернет из аренды талантливого игрока

Ua ru
Дата публикации 16 декабря 2025 09:06
В Динамо приняли решение по будущему Царенко
Антон Царенко на тренировке. Фото: instagram.com/lechia_gdansk/

Полузащитник киевского "Динамо" Антон Царенко в ближайшее время покинет польскую "Лехию" из Гданьска, не доиграв срок арендного соглашения.

Изначально договор между клубами был рассчитан до лета 2026 года, однако стороны приняли решение прекратить сотрудничество раньше запланированного, сообщает Sport.ua.

Сезон 2025/26 21-летний хавбек начинал в составе "Лехии" на правах аренды, продолжив свое выступление в Польше второй год подряд. Несмотря на полученную игровую практику, дальнейшие перспективы Антона Царенко в гданьском клубе были пересмотрены, что и привело к изменению планов. 

Антон Царенко
Антон Царенко работает с мячом. Фото: instagram.com/lechia_gdansk/

Что известно о карьере Царенко

За время выступлений в составе "Лехии" украинский футболист провел 33 матча во всех турнирах, отметившись двумя забитыми мячами и двумя результативными передачами. В текущем сезоне Царенко использовался преимущественно в ротации, не сумев закрепиться в роли ключевого игрока команды.

Трансферная стоимость Антона Царенко оценивается в 400 тысяч евро. Права на футболиста по-прежнему принадлежат киевскому "Динамо", где будет принято решение о его дальнейшей карьере после завершения польского этапа. 

Помимо Антона Царенко, в "Лехии" также выступают украинцы Богдан Вьюнник, Иван Желизко, Максим Дьячук, Богдан Сарнавский и Кирилл Пашко. 

Влад Самарский - Редактор
Автор:
Влад Самарский
