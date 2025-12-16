У Динамо ухвалили рішення щодо майбутнього Царенка

Антон Царенко на тренуванні. Фото: instagram.com/lechia_gdansk/

Півзахисник київського "Динамо" Антон Царенко найближчим часом покине польську "Лехію" з Гданська, не догравши термін орендної угоди.

Спочатку договір між клубами був розрахований до літа 2026 року, проте сторони прийняли рішення припинити співпрацю раніше запланованого, повідомляє Sport.ua.

Сезон 2025/26 21-річний хавбек починав у складі "Лехії" на правах оренди, продовживши свій виступ у Польщі другий рік поспіль. Попри отриману ігрову практику, подальші перспективи Антона Царенка в гданському клубі були переглянуті, що й призвело до зміни планів.

Антон Царенко працює з м'ячем. Фото: instagram.com/lechia_gdansk/

Що відомо про кар'єру Царенка

За час виступів у складі "Лехії" український футболіст провів 33 матчі у всіх турнірах, відзначившись двома забитими м'ячами та двома результативними передачами. У поточному сезоні Царенко використовувався переважно в ротації, не зумівши закріпитися в ролі ключового гравця команди.

Трансферна вартість Антона Царенка оцінюється в 400 тисяч євро. Права на футболіста, як і раніше, належать київському "Динамо", де буде ухвалено рішення про його подальшу кар'єру після завершення польського етапу.

Крім Антона Царенка, в "Лехії" також виступають українці Богдан В'юнник, Іван Желізко, Максим Дьячук, Богдан Сарнавський та Кирило Пашко.

