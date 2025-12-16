Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКіно та серіалиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Інвестиції
Компанії
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт Динамо достроково поверне з оренди талановитого гравця

Динамо достроково поверне з оренди талановитого гравця

Ua ru
Дата публікації: 16 грудня 2025 09:06
У Динамо ухвалили рішення щодо майбутнього Царенка
Антон Царенко на тренуванні. Фото: instagram.com/lechia_gdansk/

Півзахисник київського "Динамо" Антон Царенко найближчим часом покине польську "Лехію" з Гданська, не догравши термін орендної угоди.

Спочатку договір між клубами був розрахований до літа 2026 року, проте сторони прийняли рішення припинити співпрацю раніше запланованого, повідомляє Sport.ua.

Реклама
Читайте також:

Сезон 2025/26 21-річний хавбек починав у складі "Лехії" на правах оренди, продовживши свій виступ у Польщі другий рік поспіль. Попри отриману ігрову практику, подальші перспективи Антона Царенка в гданському клубі були переглянуті, що й призвело до зміни планів.

Антон Царенко
Антон Царенко працює з м'ячем. Фото: instagram.com/lechia_gdansk/

Що відомо про кар'єру Царенка

За час виступів у складі "Лехії" український футболіст провів 33 матчі у всіх турнірах, відзначившись двома забитими м'ячами та двома результативними передачами. У поточному сезоні Царенко використовувався переважно в ротації, не зумівши закріпитися в ролі ключового гравця команди.

Трансферна вартість Антона Царенка оцінюється в 400 тисяч євро. Права на футболіста, як і раніше, належать київському "Динамо", де буде ухвалено рішення про його подальшу кар'єру після завершення польського етапу.

Крім Антона Царенка, в "Лехії" також виступають українці Богдан В'юнник, Іван Желізко, Максим Дьячук, Богдан Сарнавський та Кирило Пашко.

Нагадаємо, український тренер Юрій Вернидуб буде змушений співпрацювати з російським клубом в Азербайджані.

Президент "Динамо" Ігор Суркіс провів жорстку розмову з форвардом команди Матвієм Пономаренком.

Боксер Олександр Гвоздик отримав шанс поборотися за титул, уже відоме ім'я суперника та дата бою.

спорт футбол Динамо Антон Царенко Лехія Гданськ
Влад Самарський - Редактор
Автор:
Влад Самарський
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації