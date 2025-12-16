Видео
Главная Спорт В Румынии подтвердили интерес к игроку киевского Динамо

В Румынии подтвердили интерес к игроку киевского Динамо

Ua ru
Дата публикации 16 декабря 2025 11:31
Блэнуцэ может покинуть киевское Динамо — известны детали
Владислав Блэнуцэ после матча. Фото: пресс-служба "Динамо"

Президент бухарестского "Динамо" Андрей Николеску подтвердил, что румынский клуб заинтересован в подписании нападающего чемпионов Украины Владислава Блэнуцэ.

Кандидатура форварда уже давно находится в поле зрения селекционной службы клуба, сообщает Fanatik.

В Румынии осознают сложность потенциальной сделки, поскольку киевское "Динамо" не готово расставаться с игроком на условиях, которые не соответствуют его внутренней оценке футболиста. Ранее сообщалось, что украинский клуб рассчитывает получить за трансфер Блэнуцэ около двух миллионов евро. 

Владислав Блэнуцэ
Владислав Блэнуцэ празднует гол. Фото: пресс-служба "Динамо"

Почему Блэнуцэ нужен румынскому клубу

В бухарестском "Динамо" считают, что нападающий обладает качествами, которые могут помочь команде в ближайшей перспективе. В клубе уверены, что смена обстановки и доверие тренерского штаба способны раскрыть потенциал игрока на новом уровне, несмотря на высокую конкуренцию и финансовые ограничения.

Владислав Блэнуцэ перешел в киевское "Динамо" летом из румынской "Крайовы" за сумму около 1,8 млн евро. Контракт форварда с украинским клубом действует до 2029 года, а его будущее во многом будет зависеть от позиции руководства "бело-синих" и конкретных предложений со стороны заинтересованных команд.

спорт футбол Динамо Футбол трансферы Владислав Бленуце
Влад Самарский - Редактор
Автор:
Влад Самарский
