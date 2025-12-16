Блэнуцэ может покинуть киевское Динамо — известны детали

Владислав Блэнуцэ после матча. Фото: пресс-служба "Динамо"

Президент бухарестского "Динамо" Андрей Николеску подтвердил, что румынский клуб заинтересован в подписании нападающего чемпионов Украины Владислава Блэнуцэ.

Кандидатура форварда уже давно находится в поле зрения селекционной службы клуба, сообщает Fanatik.

В Румынии осознают сложность потенциальной сделки, поскольку киевское "Динамо" не готово расставаться с игроком на условиях, которые не соответствуют его внутренней оценке футболиста. Ранее сообщалось, что украинский клуб рассчитывает получить за трансфер Блэнуцэ около двух миллионов евро.

Владислав Блэнуцэ празднует гол. Фото: пресс-служба "Динамо"

Почему Блэнуцэ нужен румынскому клубу

В бухарестском "Динамо" считают, что нападающий обладает качествами, которые могут помочь команде в ближайшей перспективе. В клубе уверены, что смена обстановки и доверие тренерского штаба способны раскрыть потенциал игрока на новом уровне, несмотря на высокую конкуренцию и финансовые ограничения.

Владислав Блэнуцэ перешел в киевское "Динамо" летом из румынской "Крайовы" за сумму около 1,8 млн евро. Контракт форварда с украинским клубом действует до 2029 года, а его будущее во многом будет зависеть от позиции руководства "бело-синих" и конкретных предложений со стороны заинтересованных команд.

