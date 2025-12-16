Трансфер Шапаренко в Жирону — что на самом деле происходит

Николай Шапаренко на поле. Фото: пресс-служба "Динамо"

Журналист Михаил Спиваковский прокомментировал ситуацию вокруг возможного интереса испанской "Жироны" к полузащитнику киевского "Динамо" Николаю Шапаренко

Эксперт в интервью на YouTube-канале "ТаТоТаке" поставил под сомнение появившиеся ранее сообщения.

По информации Михаила Спиваковского, слухи о трансфере Николая Шапаренко в испанский клуб не имеют под собой фактической основы и не отражают реального положения дел.

Журналист отметил, что за весь период выступлений Шапаренко в составе "Динамо" интерес к игроку со стороны европейских клубов возникал значительно реже, чем об этом принято говорить. В действительности круг потенциальных претендентов на хавбека был весьма ограниченным.

Кто на самом деле интересовался Шапаренко

Единственным клубом, который предпринимал конкретные шаги по хавбеку, был турецкий "Бешикташ". Интерес усилился после выступлений полузащитника на чемпионате Европы, где он показал стабильную и зрелую игру, однако продолжения эта история не получила.

"Я могу опровергнуть информацию относительно интереса со стороны Жироны к Шапаренко. За все время, в течение которого он находится в Динамо, конкретный интерес был только от "Бешикташа". Президент турецкого клуба лично выходил на Игоря Суркиса и предлагал 12 миллионов евро. Но сам Николай решительно отказался рассматривать вариант с продолжением карьеры в Турции", — рассказал Спиваковский.

В сезоне 2025/26 Шапаренко провел в "Динамо" 21 поединок, забил 2 гола и сделал 6 результативных передач.

