Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКино и сериалыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Инвестиции
Компании
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт В истории с Шапаренко и Жироной появилась важная деталь

В истории с Шапаренко и Жироной появилась важная деталь

Ua ru
Дата публикации 16 декабря 2025 10:47
Трансфер Шапаренко в Жирону — что на самом деле происходит
Николай Шапаренко на поле. Фото: пресс-служба "Динамо"

Журналист Михаил Спиваковский прокомментировал ситуацию вокруг возможного интереса испанской "Жироны" к полузащитнику киевского "Динамо" Николаю Шапаренко

Эксперт в интервью на YouTube-канале "ТаТоТаке" поставил под сомнение появившиеся ранее сообщения.

Реклама
Читайте также:

По информации Михаила Спиваковского, слухи о трансфере Николая Шапаренко в испанский клуб не имеют под собой фактической основы и не отражают реального положения дел.

Журналист отметил, что за весь период выступлений Шапаренко в составе "Динамо" интерес к игроку со стороны европейских клубов возникал значительно реже, чем об этом принято говорить. В действительности круг потенциальных претендентов на хавбека был весьма ограниченным. 

Николай Шапаренко
Андрей Ярмоленко (в центре) и Николай Шапаренко. Фото: пресс-служба "Динамо" 

Кто на самом деле интересовался Шапаренко

Единственным клубом, который предпринимал конкретные шаги по хавбеку, был турецкий "Бешикташ". Интерес усилился после выступлений полузащитника на чемпионате Европы, где он показал стабильную и зрелую игру, однако продолжения эта история не получила.

"Я могу опровергнуть информацию относительно интереса со стороны Жироны к Шапаренко. За все время, в течение которого он находится в Динамо, конкретный интерес был только от "Бешикташа". Президент турецкого клуба лично выходил на Игоря Суркиса и предлагал 12 миллионов евро. Но сам Николай решительно отказался рассматривать вариант с продолжением карьеры в Турции", — рассказал Спиваковский. 

В сезоне 2025/26 Шапаренко провел в "Динамо" 21 поединок, забил 2 гола и сделал 6 результативных передач. 

Напомним, ранее президент "Динамо" нашел неожиданный подход к одному из молодых игроков команды. 

Илья Забарный "подешевел" на трансферном рынке — что привело к изменению стоимости игрока. 

Тренер Юрий Вернидуб будет сотрудничать с российским клубом из-за позиции азербайджанского "Нефтчи". 

спорт футбол Динамо Футбол трансферы Николай Шапаренко Жирона
Влад Самарский - Редактор
Автор:
Влад Самарский
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации