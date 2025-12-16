Відео
Головна Спорт В історії з Шапаренком та Жироною з'явилася важлива деталь

В історії з Шапаренком та Жироною з'явилася важлива деталь

Ua ru
Дата публікації: 16 грудня 2025 10:47
Трансфер Шапаренка в Жирону — що насправді відбувається
Микола Шапаренко на полі. Фото: пресслужба "Динамо"

Журналіст Михайло Співаковський прокоментував ситуацію навколо можливого інтересу іспанської "Жирони" до півзахисника київського "Динамо" Миколи Шапаренка

Експерт в інтерв'ю на YouTube-каналі "ТаТоТаке" поставив під сумнів повідомлення, що з'явилися раніше.

За інформацією Михайла Співаковського, чутки про трансфер Миколи Шапаренка в іспанський клуб не мають під собою фактичного підґрунтя і не відображають реального стану справ.

Журналіст зазначив, що за весь період виступів Шапаренка у складі "Динамо" інтерес до гравця з боку європейських клубів виникав значно рідше, ніж про це заведено говорити. Насправді коло потенційних претендентів на хавбека було досить обмеженим.

Николай Шапаренко
Андрій Ярмоленко (у центрі) та Микола Шапаренко. Фото: пресслужба "Динамо"

Хто насправді цікавився Шапаренком

Єдиним клубом, який робив конкретні кроки щодо хавбека, був турецький "Бешикташ". Інтерес посилився після виступів півзахисника на чемпіонаті Європи, де він показав стабільну та зрілу гру, проте продовження ця історія не отримала.

"Я можу спростувати інформацію щодо інтересу з боку Жирони до Шапаренка. За весь час, протягом якого він перебуває в Динамо, конкретний інтерес був тільки від "Бешикташа". Президент турецького клубу особисто виходив на Ігоря Суркіса та пропонував 12 мільйонів євро. Але сам Микола рішуче відмовився розглядати варіант із продовженням кар'єри в Туреччині", — розповів Співаковський.

У сезоні 2025/26 Шапаренко провів у "Динамо" 21 поєдинок, забив 2 голи та зробив 6 результативних передач.

спорт футбол Динамо Футбол трансфери Микола Шапаренко Жирона
Влад Самарський - Редактор
Автор:
Влад Самарський
