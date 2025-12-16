Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКино и сериалыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Инвестиции
Компании
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Ярмоленко может установить рекорд перед завершением карьеры

Ярмоленко может установить рекорд перед завершением карьеры

Ua ru
Дата публикации 16 декабря 2025 13:03
Ярмоленко может побить рекорд Реброва и Шацких перед завершением карьеры
Андрей Ярмоленко празднует гол. Фото: пресс-служба "Динамо"

Полузащитник киевского "Динамо" Андрей Ярмоленко может завершить карьеру в конце нынешнего сезона. Его контракт со столичным клубом завершается летом 2026 года. 

Стороны пока не сообщали о переговорах относительно продления контракта, сообщает портал Новини.LIVE

Реклама
Читайте также:

Ветеран "Динамо" Андрей Ярмоленко может стать рекордсменов чемпионатов Украины по футболу. Опытный футболист оказался в тройке самых результативных игроков в истории УПЛ. Всего девять голов отделяют 36-летнего спортсмена от звания главного бомбардира турнира. 

Андрей Ярмоленко
Андрей Ярмоленко перед стартовым свистком. Фото: пресс-служба "Динамо"

Перспективы Ярмоленко в УПЛ 

Футболист "Динамо" оказался на третьем месте в таблице лучших голеадоров Премьер-лиги. Его опережают только два бывших игрока "бело-синих" Сергей Ребров и Максим Шацких, а также Евгений Селезнев. Если Ярмоленко сможет забить еще 9 голов, он станет единоличным лучшим бомбардиром чемпионатов Украины. 

Лучшие голеадоры УПЛ

  1. Шацких — 124 гола; 
  2. Ребров — 123 гола; 
  3. Селезнев — 117 голов; 
  4. Ярмоленко — 116 голов. 
Максим Шацких
Максим Шацких во время выступлений за "Динамо". Фото: УНИАН

Лидер "Динамо" является воспитанником киевского клуба. Он дебютировал в составе "бело-синих" в 2008 году и отыграл за столичную команду девять следующих лет. В 2017 году Ярмоленко перешел в дортмундскую "Боруссию", после чего играл за английский "Вест Хэм" и "Аль-Айн" из ОАЭ. С 2023 года он снова защищает цвета "Динамо", а после завершения игровой карьеры может занять административную должность в клубе. 

Напомним, ранее Игорь Суркис провел серьезную беседу с одним из молодых и талантливых игроков команды. 

Киевское "Динамо" может досрочно вернуть одного из своих воспитанников, который выступает за границей. 

Трансфер Николая Шапаренко в испанский клуб снова оказался под угрозой срыва

спорт футбол Динамо Сергей Ребров Андрей Ярмоленко Максим Шацких
Влад Самарский - Редактор
Автор:
Влад Самарский
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации