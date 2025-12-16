Ярмоленко может побить рекорд Реброва и Шацких перед завершением карьеры

Андрей Ярмоленко празднует гол. Фото: пресс-служба "Динамо"

Полузащитник киевского "Динамо" Андрей Ярмоленко может завершить карьеру в конце нынешнего сезона. Его контракт со столичным клубом завершается летом 2026 года.

Стороны пока не сообщали о переговорах относительно продления контракта, сообщает портал Новини.LIVE.

Ветеран "Динамо" Андрей Ярмоленко может стать рекордсменов чемпионатов Украины по футболу. Опытный футболист оказался в тройке самых результативных игроков в истории УПЛ. Всего девять голов отделяют 36-летнего спортсмена от звания главного бомбардира турнира.

Андрей Ярмоленко перед стартовым свистком. Фото: пресс-служба "Динамо"

Перспективы Ярмоленко в УПЛ

Футболист "Динамо" оказался на третьем месте в таблице лучших голеадоров Премьер-лиги. Его опережают только два бывших игрока "бело-синих" Сергей Ребров и Максим Шацких, а также Евгений Селезнев. Если Ярмоленко сможет забить еще 9 голов, он станет единоличным лучшим бомбардиром чемпионатов Украины.

Лучшие голеадоры УПЛ

Шацких — 124 гола; Ребров — 123 гола; Селезнев — 117 голов; Ярмоленко — 116 голов.

Максим Шацких во время выступлений за "Динамо". Фото: УНИАН

Лидер "Динамо" является воспитанником киевского клуба. Он дебютировал в составе "бело-синих" в 2008 году и отыграл за столичную команду девять следующих лет. В 2017 году Ярмоленко перешел в дортмундскую "Боруссию", после чего играл за английский "Вест Хэм" и "Аль-Айн" из ОАЭ. С 2023 года он снова защищает цвета "Динамо", а после завершения игровой карьеры может занять административную должность в клубе.

