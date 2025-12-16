Чисора резко высказался о чемпионстве Усика

Александр Усик с чемпионскими поясами. Фото: Reuters/Andrew Couldridge

Британский супертяжеловес Дерек Чисора поделился своим взглядом на карьерный путь абсолютного чемпиона мира Александра Усика. По мнению экс-претендента на титулы, нынешнее положение украинского боксера создает напряжение внутри дивизиона и тормозит движение остальных претендентов к чемпионским шансам.

Чисора отметил, что Усик уже доказал свое превосходство, победив сильнейших представителей поколения, и теперь находится в уникальной позиции, сообщает DukeBox and Seconds Out.

Британец считает, что удержание сразу нескольких поясов без обязательных защит ставит под сомнение справедливость распределения титульных возможностей в супертяжелом весе.

Почему Усика считают недосягаемым

Отдельно Чисора обратил внимание на экономическую сторону вопроса, подчеркнув, что большинство промоутеров не готовы вкладывать крупные суммы в поединки с украинцем. По его словам, доминирование Усика в боях с Джошуа, Фьюри и Дюбуа делает риск таких поединков практически неоправданным для организаторов.

"Ни один промоутер не выложит двадцать миллионов, чтобы просто пригласить Александра и надеяться на чудо. Все понимают, что он выигрывает, и именно поэтому ситуация такая сложная. Мы дали ему лучших бойцов дивизиона, и он всех их прошел", — заявил Чисора.

