Чисора указал на проблему с поясами Усика

Ua ru
Дата публикации 16 декабря 2025 16:04
Чисора резко высказался о чемпионстве Усика
Александр Усик с чемпионскими поясами. Фото: Reuters/Andrew Couldridge

Британский супертяжеловес Дерек Чисора поделился своим взглядом на карьерный путь абсолютного чемпиона мира Александра Усика. По мнению экс-претендента на титулы, нынешнее положение украинского боксера создает напряжение внутри дивизиона и тормозит движение остальных претендентов к чемпионским шансам.

Чисора отметил, что Усик уже доказал свое превосходство, победив сильнейших представителей поколения, и теперь находится в уникальной позиции, сообщает DukeBox and Seconds Out.

Читайте также:

Британец считает, что удержание сразу нескольких поясов без обязательных защит ставит под сомнение справедливость распределения титульных возможностей в супертяжелом весе. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Почему Усика считают недосягаемым

Отдельно Чисора обратил внимание на экономическую сторону вопроса, подчеркнув, что большинство промоутеров не готовы вкладывать крупные суммы в поединки с украинцем. По его словам, доминирование Усика в боях с Джошуа, Фьюри и Дюбуа делает риск таких поединков практически неоправданным для организаторов.

"Ни один промоутер не выложит двадцать миллионов, чтобы просто пригласить Александра и надеяться на чудо. Все понимают, что он выигрывает, и именно поэтому ситуация такая сложная. Мы дали ему лучших бойцов дивизиона, и он всех их прошел", — заявил Чисора. 

спорт Александр Усик бокс Дерек Чисора украинские боксеры
Влад Самарский - Редактор
Автор:
Влад Самарский
