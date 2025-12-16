Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКіно та серіалиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Інвестиції
Компанії
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт Карпати домовились з новим головним тренером — це іноземець

Карпати домовились з новим головним тренером — це іноземець

Ua ru
Дата публікації: 16 грудня 2025 17:55
Карпати вирішили звільнити Лупашка та узгодили нового тренера з Іспанії
Теперішній головний тренер Владислав Лупашко. Фото: "Карпати"

Львівські "Карпати" визначились з долею головного тренера клубу Владислава Лупашка. Молодого українського тренера найближчим часом звільнять з обійманої посади.

Коментатор Віктор Вацко в ефірі свого YouTube-каналу повідомив, що керівництво клубу вже домовилось з новим головним тренером.

Реклама
Читайте також:
Игроки Карпаты Львов
Гравці "Карпати" Львів. Фото: "Карпати"

Лупашка замінять на іноземця

За інформацією Вацка, питання зміни наставника у львівському клубі фактично вирішене. "Карпати" вже мають попередню домовленість із новим головним тренером з Іспанії.

Реклама

Водночас керівництво розглядало й українські кандидатури — зокрема Дмитра Михайленка та Віталія Пономарьова, однак зрештою вибір зупинили на іноземному фахівцеві.

Вацко наголосив, що мова не йде про відомого чи топового іспанського тренера, але угода між сторонами перебуває на фінальній стадії та оцінюється приблизно у 90 відсотків готовності.

Реклама

Лупашко очолив "Карпати" влітку 2024 року, і цього сезону під його керівництвом команда посідає дев’яте місце в турнірній таблиці, маючи 19 очок. Найбільше тренера критикують за відсутність прогресу у молодих гравців.

Нагадаємо, президент київського "Динамо" Григорій Суркіс розкритикував талановитого футболіста клубу.

Реклама

Київське "Динамо" достроково перерве оренду улюбленого футболіста в.о. головного тренера клубу Ігоря Костюка.

Реклама

Також раніше Костюк розповів про своє майбутнє в столичному клубі.

Карпати футбол звільнення тренер Владислав Лупашко
Андрій Котевич - Редактор
Автор:
Андрій Котевич
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації