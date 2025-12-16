Карпати вирішили звільнити Лупашка та узгодили нового тренера з Іспанії

Теперішній головний тренер Владислав Лупашко. Фото: "Карпати"

Львівські "Карпати" визначились з долею головного тренера клубу Владислава Лупашка. Молодого українського тренера найближчим часом звільнять з обійманої посади.

Коментатор Віктор Вацко в ефірі свого YouTube-каналу повідомив, що керівництво клубу вже домовилось з новим головним тренером.

Реклама

Читайте також:

Гравці "Карпати" Львів. Фото: "Карпати"

Лупашка замінять на іноземця

За інформацією Вацка, питання зміни наставника у львівському клубі фактично вирішене. "Карпати" вже мають попередню домовленість із новим головним тренером з Іспанії.

Реклама

Водночас керівництво розглядало й українські кандидатури — зокрема Дмитра Михайленка та Віталія Пономарьова, однак зрештою вибір зупинили на іноземному фахівцеві.

Вацко наголосив, що мова не йде про відомого чи топового іспанського тренера, але угода між сторонами перебуває на фінальній стадії та оцінюється приблизно у 90 відсотків готовності.

Реклама

Лупашко очолив "Карпати" влітку 2024 року, і цього сезону під його керівництвом команда посідає дев’яте місце в турнірній таблиці, маючи 19 очок. Найбільше тренера критикують за відсутність прогресу у молодих гравців.

Нагадаємо, президент київського "Динамо" Григорій Суркіс розкритикував талановитого футболіста клубу.

Реклама

Київське "Динамо" достроково перерве оренду улюбленого футболіста в.о. головного тренера клубу Ігоря Костюка.

Реклама

Також раніше Костюк розповів про своє майбутнє в столичному клубі.