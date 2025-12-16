Карпаты решили уволить Лупашко и согласовали нового тренера из Испании

Карпаты договорились с новым главным тренером — это иностранец
Львовские "Карпаты" определились с судьбой главного тренера клуба Владислава Лупашко. Молодого украинского тренера в ближайшее время уволят с занимаемой должности.
Комментатор Виктор Вацко в эфире своего YouTube-канала сообщил, что руководство клуба уже договорилось с новым главным тренером.
Лупашко заменят на иностранца
По информации Вацко, вопрос смены наставника во львовском клубе фактически решен. "Карпаты" уже имеют предварительную договоренность с новым главным тренером из Испании.
В то же время руководство рассматривало и украинские кандидатуры — в частности Дмитрия Михайленко и Виталия Пономарева, однако в итоге выбор остановили на иностранном специалисте.
Вацко отметил, что речь не идет об известном или топовом испанском тренере, но соглашение между сторонами находится на финальной стадии и оценивается примерно в 90 процентов готовности.
Лупашко возглавил "Карпаты" летом 2024 года, и в этом сезоне под его руководством команда занимает девятое место в турнирной таблице, имея 19 очков. Больше всего тренера критикуют за отсутствие прогресса у молодых игроков.
