Україна
Карпаты договорились с новым главным тренером — это иностранец

Карпаты договорились с новым главным тренером — это иностранец

Ua ru
Дата публикации 16 декабря 2025 17:55
Карпаты решили уволить Лупашко и согласовали нового тренера из Испании
Нынешний главный тренер Владислав Лупашко. Фото: "Карпаты"

Львовские "Карпаты" определились с судьбой главного тренера клуба Владислава Лупашко. Молодого украинского тренера в ближайшее время уволят с занимаемой должности.

Комментатор Виктор Вацко в эфире своего YouTube-канала сообщил, что руководство клуба уже договорилось с новым главным тренером.

Лупашко заменят на иностранца

По информации Вацко, вопрос смены наставника во львовском клубе фактически решен. "Карпаты" уже имеют предварительную договоренность с новым главным тренером из Испании.

В то же время руководство рассматривало и украинские кандидатуры — в частности Дмитрия Михайленко и Виталия Пономарева, однако в итоге выбор остановили на иностранном специалисте.

Вацко отметил, что речь не идет об известном или топовом испанском тренере, но соглашение между сторонами находится на финальной стадии и оценивается примерно в 90 процентов готовности.

Лупашко возглавил "Карпаты" летом 2024 года, и в этом сезоне под его руководством команда занимает девятое место в турнирной таблице, имея 19 очков. Больше всего тренера критикуют за отсутствие прогресса у молодых игроков.

Андрей Котевич - Редактор
Автор:
Андрей Котевич
