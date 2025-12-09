Карпати взимку можуть змінити тренера: Лупашко під загрозою

Владислав Лупашко. Фото: "Карпати"

Львівські "Карпати" цього сезону показують дуже нестабільну гру. Винуватцем цього називають головного тренера Владислава Лупашка, який, начебто, не зміг приборкати команду.

Український коментатор Віктор Вацко заявив, що взимку на клуб чекають великі зміни.

Що чекає на "Карпати"

За інформацією Вацка, керівництво клубу дедалі більше схиляється до зміни головного тренера Лупашка. Усередині структури вже обговорюють можливість перезавантаження команди перед другою частиною сезону.

Джерела повідомили, що в клубі очікують не лише точкові підсилення, а тренерські. Того ж Лупашка можуть звільнити після того, як команда піде на зимову перерву. Наразі у нього залишився ще один матч, щоб змінити думку.

"Карпати" у трьох останніх матчах взяли лише один бал і опустилися на 9-те місце, маючи 19 очок.

