Головна Спорт Карпати невдовзі залишаться без головного тренера

Карпати невдовзі залишаться без головного тренера

Ua ru
Дата публікації: 14 вересня 2025 23:30
Карпати можуть звільнити Лупашка наступного тижня
Владислав Лупашко. Фото: "Карпати"

Львівські "Карпати" цього сезону ще не перемагали та з чотирма балами посідають 12-ту позицію в УПЛ. Винним за цей результат може стати головний тренер Владислав Лупашко.

Наразі в клубі розглядають варіант зі звільненням Лупашка, повідомив інсайдер Ігор Бурбас.

За інформацією джерела, власник "Карпат" Володимир Матківський, незадоволений провальним стартом сезону 2025/2026 і поставив тренеру ультиматум: виправити ситуацію за два матчі.

В першому із цих матчів "Карпати" зіграли вдома внічию 0:0 із "Полтавою". Цей результат не задовольнив керівництво, адже львів’яни залишаються аутсайдером УПЛ.

Наступний вирішальний матч пройде в 1/16 Кубка України проти чернівецької "Буковини".

Бурбас підкреслив, що невдоволення Матківського посилюється через попередні конфлікти, серед яких інтерв’ю Лупашка, де той позитивно відгукнувся про ексзаступника гендиректора клубу Олега Авдиша.

Нагадаємо, дружина Івана Калюжного опублікувалаа зворушливе фото чоловіка.

У каталонській "Барселоні" незадоволені травмами своїх гравців у збірній Іспанії.

футбол звільнення УПЛ Карпати Львів Владислав Лупашко
Андрій Дорошенко - Редактор
Автор:
Андрій Дорошенко
