Карпаты вскоре останутся без главного тренера

Карпаты вскоре останутся без главного тренера

Ua ru
Дата публикации 14 сентября 2025 23:30
Карпаты могут уволить Лупашко на следующей неделе
Владислав Лупашко. Фото: "Карпаты"

Львовские "Карпаты" в этом сезоне еще не побеждали и с четырьмя баллами занимают 12-ю позицию в УПЛ. Виновным за этот результат может стать главный тренер Владислав Лупашко.

Сейчас в клубе рассматривают вариант с увольнением Лупашко, сообщил инсайдер Игорь Бурбас.

Владислав Лупашко
Владислав Лупашко. Фото: "Карпаты"

"Карпаты" могут уволить главного тренера

По информации источника, владелец "Карпат" Владимир Маткивский, недоволен провальным стартом сезона 2025/2026 и поставил тренеру ультиматум: исправить ситуацию за два матча.

В первом из этих матчей "Карпаты" сыграли дома вничью 0:0 с "Полтавой". Этот результат не удовлетворил руководство, ведь львовяне остаются аутсайдером УПЛ.

Следующий решающий матч пройдет в 1/16 Кубка Украины против черновицкой "Буковины".

Бурбас подчеркнул, что недовольство Маткивского усиливается из-за предыдущих конфликтов, среди которых интервью Лупашко, где тот положительно отозвался об экс-заместителе гендиректора клуба Олеге Авдыше.

футбол увольнение УПЛ Карпаты Львов Владислав Лупашко
Андрей Дорошенко - Редактор
Автор:
Андрей Дорошенко
