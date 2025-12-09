Карпаты зимой могут сменить тренера: Лупашко под угрозой

Владислав Лупашко. Фото: "Карпаты"

Львовские "Карпаты" в этом сезоне показывают очень нестабильную игру. Виновником этого называют главного тренера Владислава Лупашко, который, вроде бы, не смог укротить команду.

Украинский комментатор Виктор Вацко заявил, что зимой клуб ждут большие изменения.

Что ждет "Карпаты"

По информации Вацко, руководство клуба все больше склоняется к смене главного тренера Лупашко. Внутри структуры уже обсуждают возможность перезагрузки команды перед второй частью сезона.

Источники сообщили, что в клубе ожидают не только точечные усиления, а тренерские. Того же Лупашко могут уволить после того, как команда уйдет на зимний перерыв. Сейчас у него остался еще один матч, чтобы изменить мнение.

"Карпаты" в трех последних матчах взяли лишь один балл и опустились на 9-е место, имея 19 очков.

