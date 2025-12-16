Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКино и сериалыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Инвестиции
Компании
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Названо имя нового главного тренера Карпат

Названо имя нового главного тренера Карпат

Ua ru
Дата публикации 16 декабря 2025 23:30
Карпаты возглавит тренер из Сегунды - есть его имя
Фран Фернандес. Фото: instagram.com/fran_fernandez_80

Львовские "Карпаты" вскоре сменят главного тренера. Действующего наставника Владислава Лупашка заменит иностранец.

Telegram-канал "Футбол с вертолета" сообщил, что клуб возглавит испанец Фран Фернандес.

Реклама
Читайте также:
Карпаты Львов
Футболисты и тренерский штаб "Карпат". Фото: "Карпаты"

Новый тренер "Карпат"

Испанец, которому 45 лет, согласился работать в чемпионате Украины, и ожидается, что именно он возглавит команду уже в ближайшее время. Последним местом работы Фернандеса была "Мурсия", которую он покинул летом этого года.

Фернандес не имел карьеры профессионального футболиста. Тренерскую деятельность он начал в 2006 году в региональных командах Испании, а ключевым этапом его становления стала работа в "Альмерии". С 2012 года он работал с молодежной и резервной командами клуба, а затем возглавил основной состав.

Начиная с 2019 года, Фернандес возглавлял "Алькоркон", "Тенерифе" и "Мурсию". С последней командой он провел 41 матч: 18 побед, 12 ничьих и 11 поражений.

Сейчас "Карпаты" занимают девятое место в турнирной таблице УПЛ, набрав 19 очков. Ожидается, что зимой клуб также проведет кадровые изменения, из-за которых команду могут покинуть до шести футболистов.

Напомним, нардеп Григорий Суркис на повышенных тонах воспитывал Матвея Пономаренко.

Британский боксер Дерек Чисора раскритиковал решение Александра Усика относительно чемпионских титулов.

Карпаты футбол УПЛ тренер
Андрей Котевич - Редактор
Автор:
Андрей Котевич
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации