Карпаты возглавит тренер из Сегунды - есть его имя

Львовские "Карпаты" вскоре сменят главного тренера. Действующего наставника Владислава Лупашка заменит иностранец.

Telegram-канал "Футбол с вертолета" сообщил, что клуб возглавит испанец Фран Фернандес.

Новый тренер "Карпат"

Испанец, которому 45 лет, согласился работать в чемпионате Украины, и ожидается, что именно он возглавит команду уже в ближайшее время. Последним местом работы Фернандеса была "Мурсия", которую он покинул летом этого года.

Фернандес не имел карьеры профессионального футболиста. Тренерскую деятельность он начал в 2006 году в региональных командах Испании, а ключевым этапом его становления стала работа в "Альмерии". С 2012 года он работал с молодежной и резервной командами клуба, а затем возглавил основной состав.

Начиная с 2019 года, Фернандес возглавлял "Алькоркон", "Тенерифе" и "Мурсию". С последней командой он провел 41 матч: 18 побед, 12 ничьих и 11 поражений.

Сейчас "Карпаты" занимают девятое место в турнирной таблице УПЛ, набрав 19 очков. Ожидается, что зимой клуб также проведет кадровые изменения, из-за которых команду могут покинуть до шести футболистов.

