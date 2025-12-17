Лунін уперше вийшов у статусі капітана Реала у матчі Кубка Іспанії

Андрій Лунін у складі "Реалу". Фото: "Реал"

Мадридський "Реал" грає виїзний матч 1/16 фіналу Кубка Іспанії проти "Талавери" з 3-го дивізіону. З перших хвилин на поле вийшов український воротар Андрій Лунін.

Вперше українець грає з капітанською пов'язкою, повідомив портал Новини.LIVE.

Реклама

Читайте також:

Лунін знову на ігровому полі

Іспанський головний тренер Хаві Алонсо вдруге в сезоні випустив на поле Луніна в стартовому складі "Реалу". Вперше він це зробив з капітанською пов'язкою для воротаря.

Вперше Лунін зіграв у старті у Алонсо в матчі Ліги чемпіонів проти "Олімпіакоса" (4:3). Перед тією граю основний воротар Тібо Куртуа захворів.

Зазначимо, що навколо Луніна наразі багато трансферних новин. Очікується, що цього разу він все ж таки покине "Реал" заради одного з англійських клубів або міланських.

Нагадаємо, "Динамо" може продати у АПЛ свого топового таланта.

Львівські "Карпати" домовились про перехід нового іноземного тренера.

У Григорія та Ігоря Суркісів є суперечки щодо майбутнього "Динамо".