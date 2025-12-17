Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКіно та серіалиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Інвестиції
Компанії
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт Луніну вперше доручили капітанську пов'язку в Реалі

Луніну вперше доручили капітанську пов'язку в Реалі

Ua ru
Дата публікації: 17 грудня 2025 23:08
Лунін уперше вийшов у статусі капітана Реала у матчі Кубка Іспанії
Андрій Лунін у складі "Реалу". Фото: "Реал"

Мадридський "Реал" грає виїзний матч 1/16 фіналу Кубка Іспанії проти "Талавери" з 3-го дивізіону. З перших хвилин на поле вийшов український воротар Андрій Лунін.

Вперше українець грає з капітанською пов'язкою, повідомив портал Новини.LIVE.

Реклама
Читайте також:

Лунін знову на ігровому полі

Іспанський головний тренер Хаві Алонсо вдруге в сезоні випустив на поле Луніна в стартовому складі "Реалу". Вперше він це зробив з капітанською пов'язкою для воротаря.

Вперше Лунін зіграв у старті у Алонсо в матчі Ліги чемпіонів проти "Олімпіакоса" (4:3). Перед тією граю основний воротар Тібо Куртуа захворів.

Зазначимо, що навколо Луніна наразі багато трансферних новин. Очікується, що цього разу він все ж таки покине "Реал" заради одного з англійських клубів або міланських.

Нагадаємо, "Динамо" може продати у АПЛ свого топового таланта.

Львівські "Карпати" домовились про перехід нового іноземного тренера.

У Григорія та Ігоря Суркісів є суперечки щодо майбутнього "Динамо".

футбол Реал Мадрид Андрій Лунін українські легіонери (футбол) Кубок Іспанії
Андрій Котевич - Редактор
Автор:
Андрій Котевич
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації