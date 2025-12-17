Лунін уперше вийшов у статусі капітана Реала у матчі Кубка Іспанії

Луніну вперше доручили капітанську пов'язку в Реалі
Мадридський "Реал" грає виїзний матч 1/16 фіналу Кубка Іспанії проти "Талавери" з 3-го дивізіону. З перших хвилин на поле вийшов український воротар Андрій Лунін.
Вперше українець грає з капітанською пов'язкою, повідомив портал Новини.LIVE.
✨ ¡VAMOS REAL! pic.twitter.com/RzAmIh5bJB— Real Madrid C.F. (@realmadrid) December 17, 2025
Лунін знову на ігровому полі
Іспанський головний тренер Хаві Алонсо вдруге в сезоні випустив на поле Луніна в стартовому складі "Реалу". Вперше він це зробив з капітанською пов'язкою для воротаря.
Вперше Лунін зіграв у старті у Алонсо в матчі Ліги чемпіонів проти "Олімпіакоса" (4:3). Перед тією граю основний воротар Тібо Куртуа захворів.
Зазначимо, що навколо Луніна наразі багато трансферних новин. Очікується, що цього разу він все ж таки покине "Реал" заради одного з англійських клубів або міланських.
