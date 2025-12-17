У Динамо дилема щодо скандального гравця: три клуби хочуть його безплатно

Владіслав Бленуце. Фото: "Динамо" Київ

У київському "Динамо" в січні можуть відбутися зміни на позиції центрального нападника. Румун Владіслав Бленуце може покинути команду.

Про майбутній перехід Бленуце повідомив портал Golazo.ro.

У "Динамо" хочуть забрати Бленуце, але є нюанс

Джерела в Румунії повідомили про інтерес одразу трьох клубів до нападника київського "Динамо". Йдеться про можливу оренду форварда під час зимового трансферного вікна, але ключовим каменем спотикання залишається фінансове питання.

За даними румунських джерел, однакову зацікавленість у Бленуце проявляють "Динамо" Бухарест, "Рапід" та "Університатя" Крайова. Усі три клуби розглядають виключно варіант безкоштовної оренди і не готові платити ні за трансфер, ні за саму оренду гравця, що суттєво ускладнює переговори.

Агент футболіста Аркадіо Запорожану підтвердив інтерес із боку "Динамо" Бухарест, яке очолює Желько Копич, однак наголосив, що київський клуб не налаштований відпускати гравця без фінансової вигоди.

У "Динамо" Київ розраховують, що Бленуце залишиться в команді та отримає ігрову практику у другій частині сезону, але під керівництвом Ігоря Костюка це малоймовірно.

За словами агента, кияни готові обговорювати майбутнє нападника лише у випадку повноцінного трансферу — за суму близько двох мільйонів євро. Натомість формат безплатної оренди, на якому наполягають румунські клуби, у столичному клубі не розглядають.

