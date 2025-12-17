Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКіно та серіалиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Інвестиції
Компанії
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт Три клуби хочуть, щоб Динамо віддало їм Бленуце безплатно

Три клуби хочуть, щоб Динамо віддало їм Бленуце безплатно

Ua ru
Дата публікації: 17 грудня 2025 06:45
У Динамо дилема щодо скандального гравця: три клуби хочуть його безплатно
Владіслав Бленуце. Фото: "Динамо" Київ

У київському "Динамо" в січні можуть відбутися зміни на позиції центрального нападника. Румун Владіслав Бленуце може покинути команду.

Про майбутній перехід Бленуце повідомив портал Golazo.ro.

Реклама
Читайте також:
Владислав Бленуце
Владіслав Бленуце. Фото: "Динамо" Київ

У "Динамо" хочуть забрати Бленуце, але є нюанс

Джерела в Румунії повідомили про інтерес одразу трьох клубів до нападника київського "Динамо". Йдеться про можливу оренду форварда під час зимового трансферного вікна, але ключовим каменем спотикання залишається фінансове питання.

За даними румунських джерел, однакову зацікавленість у Бленуце проявляють "Динамо" Бухарест, "Рапід" та "Університатя" Крайова. Усі три клуби розглядають виключно варіант безкоштовної оренди і не готові платити ні за трансфер, ні за саму оренду гравця, що суттєво ускладнює переговори.

Агент футболіста Аркадіо Запорожану підтвердив інтерес із боку "Динамо" Бухарест, яке очолює Желько Копич, однак наголосив, що київський клуб не налаштований відпускати гравця без фінансової вигоди.

У "Динамо" Київ розраховують, що Бленуце залишиться в команді та отримає ігрову практику у другій частині сезону, але під керівництвом Ігоря Костюка це малоймовірно.

За словами агента, кияни готові обговорювати майбутнє нападника лише у випадку повноцінного трансферу — за суму близько двох мільйонів євро. Натомість формат безплатної оренди, на якому наполягають румунські клуби, у столичному клубі не розглядають.

Нагадаємо, брат президента "Динамо" Григорій Суркіс на підвищених тонах виховував юну зірку клубу.

Названо ім'я нового головного тренера львівських "Карпат".

футбол Румунія Динамо Футбол трансфери Владіслав Бленуце
Андрій Котевич - Редактор
Автор:
Андрій Котевич
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації