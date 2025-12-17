У Динамо дилемма по скандальному игроку: три клуба хотят его бесплатно

Владислав Бленуце. Фото: "Динамо" Киев

В киевском "Динамо" в январе могут произойти изменения на позиции центрального нападающего. Румын Владислав Бленуце может покинуть команду.

О предстоящем переходе Бленуце сообщил портал Golazo.ro.

В "Динамо" хотят забрать Бленуце, но есть нюанс

Источники в Румынии сообщили об интересе сразу трех клубов к нападающему киевского "Динамо". Речь идет о возможной аренде форварда во время зимнего трансферного окна, но ключевым камнем преткновения остается финансовый вопрос.

По данным румынских источников, одинаковую заинтересованность в Бленуце проявляют "Динамо" Бухарест, "Рапид" и "Университатя" Крайова. Все три клуба рассматривают исключительно вариант бесплатной аренды и не готовы платить ни за трансфер, ни за саму аренду игрока, что существенно усложняет переговоры.

Агент футболиста Аркадио Запорожану подтвердил интерес со стороны "Динамо" Бухарест, которое возглавляет Желько Копич, однако отметил, что киевский клуб не настроен отпускать игрока без финансовой выгоды.

В "Динамо" Киев рассчитывают, что Бленуце останется в команде и получит игровую практику во второй части сезона, но под руководством Игоря Костюка это маловероятно.

По словам агента, киевляне готовы обсуждать будущее нападающего только в случае полноценного трансфера — за сумму около двух миллионов евро. Зато формат бесплатной аренды, на котором настаивают румынские клубы, в столичном клубе не рассматривают.

