Лунин впервые вышел в статусе капитана Реала в матче Кубка Испании

Мадридский "Реал" играет выездной матч 1/16 финала Кубка Испании против "Талаверы" из 3-го дивизиона. С первых минут на поле вышел украинский вратарь Андрей Лунин.

Впервые украинец играет с капитанской повязкой, сообщил портал Новини.LIVE.

Лунин снова на игровом поле

Испанский главный тренер Хави Алонсо второй раз в сезоне выпустил на поле Лунина в стартовом составе "Реала". Впервые он это сделал с капитанской повязкой для вратаря.

Впервые Лунин сыграл в старте у Алонсо в матче Лиги чемпионов против "Олимпиакоса" (4:3). Перед той игрой основной вратарь Тибо Куртуа заболел.

Отметим, что вокруг Лунина сейчас много трансферных новостей. Ожидается, что на этот раз он все же покинет "Реал" ради одного из английских клубов или миланских.

