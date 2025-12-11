Беллінгем став на захист Алонсо після поразки Реала від Манчестер Сіті

Джуд Беллінгем. Фото: Reuters

Мадридський "Реал" в п'ятому турі Ліги чемпіонів програв "Манчестер Сіті" (1:2). Цей матч став черговим ударом по Хабі Алонсо, якого збираються звільняти.

На підтримку Алонсо висловився зірковий футболіст "Реалу" Джуд Беллінгем, передає портал AS.

Хабі Алонсо. Фото: Reuters

Беллінгем заступився за тренера

Беллінгем заявив, що всередині колективу немає жодної напруги, а його стосунки з наставником залишаються чудовими. За словами Джуда, більшість гравців розділяють цю думку.

Футболіст підкреслив, що команда продовжує вирішувати всі питання в роздягальні та не шукає винних назовні. Він визнає, що "Реалу" справді непросто, однак впевнений: склад має достатньо ресурсу, щоб вийти з кризового відрізка.

Беллінгем додав, що інколи команді банально не вистачає трішки удачі.

Під керівництвом Хабі Алонсо мадридці програли два матчі поспіль — спершу "Сельті" в чемпіонаті Іспанії, а згодом "Манчестер Сіті" у Лізі чемпіонів.

Нагадаємо, Алонсо в "Реалі" може замінити німецький тренер Юрген Клопп.

