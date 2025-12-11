Беллінгем став на захист Алонсо після поразки Реала від Манчестер Сіті

Беллінгем першим із зірок Реалу підтримав Алонсо після поразки
Мадридський "Реал" в п'ятому турі Ліги чемпіонів програв "Манчестер Сіті" (1:2). Цей матч став черговим ударом по Хабі Алонсо, якого збираються звільняти.
На підтримку Алонсо висловився зірковий футболіст "Реалу" Джуд Беллінгем, передає портал AS.
Беллінгем заступився за тренера
Беллінгем заявив, що всередині колективу немає жодної напруги, а його стосунки з наставником залишаються чудовими. За словами Джуда, більшість гравців розділяють цю думку.
Футболіст підкреслив, що команда продовжує вирішувати всі питання в роздягальні та не шукає винних назовні. Він визнає, що "Реалу" справді непросто, однак впевнений: склад має достатньо ресурсу, щоб вийти з кризового відрізка.
Беллінгем додав, що інколи команді банально не вистачає трішки удачі.
Під керівництвом Хабі Алонсо мадридці програли два матчі поспіль — спершу "Сельті" в чемпіонаті Іспанії, а згодом "Манчестер Сіті" у Лізі чемпіонів.
Нагадаємо, Алонсо в "Реалі" може замінити німецький тренер Юрген Клопп.
Українець Ілля Забарний вийшов на поле у складі французького "ПСЖ", але є нюанс.
Читайте Новини.LIVE!