Беллингем встал на защиту Алонсо после поражения Реала от Манчестер Сити

Мадридский "Реал" в пятом туре Лиги чемпионов проиграл "Манчестер Сити" (1:2). Этот матч стал очередным ударом по Хаби Алонсо, которого собираются увольнять.

В поддержку Алонсо высказался звездный футболист "Реала" Джуд Беллингем, передает портал AS.

Беллингем вступился за тренера

Беллингем заявил, что внутри коллектива нет никакого напряжения, а его отношения с наставником остаются прекрасными. По словам Джуда, большинство игроков разделяют это мнение.

Футболист подчеркнул, что команда продолжает решать все вопросы в раздевалке и не ищет виновных вовне. Он признает, что "Реалу" действительно непросто, однако уверен: состав имеет достаточно ресурса, чтобы выйти из кризисного отрезка.

Беллингем добавил, что иногда команде банально не хватает немного удачи.

Под руководством Хаби Алонсо мадридцы проиграли два матча подряд — сначала "Сельте" в чемпионате Испании, а затем "Манчестер Сити" в Лиге чемпионов.

Напомним, Алонсо в "Реале" может заменить немецкий тренер Юрген Клопп.

