Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКино и сериалыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Инвестиции
Компании
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Беллингем первым из звезд Реала поддержал Алонсо после поражения

Беллингем первым из звезд Реала поддержал Алонсо после поражения

Ua ru
Дата публикации 11 декабря 2025 11:02
Беллингем встал на защиту Алонсо после поражения Реала от Манчестер Сити
Джуд Беллингем. Фото: Reuters

Мадридский "Реал" в пятом туре Лиги чемпионов проиграл "Манчестер Сити" (1:2). Этот матч стал очередным ударом по Хаби Алонсо, которого собираются увольнять.

В поддержку Алонсо высказался звездный футболист "Реала" Джуд Беллингем, передает портал AS.

Реклама
Читайте также:
Хаби Алонсо
Хаби Алонсо. Фото: Reuters

Беллингем вступился за тренера

Беллингем заявил, что внутри коллектива нет никакого напряжения, а его отношения с наставником остаются прекрасными. По словам Джуда, большинство игроков разделяют это мнение.

Футболист подчеркнул, что команда продолжает решать все вопросы в раздевалке и не ищет виновных вовне. Он признает, что "Реалу" действительно непросто, однако уверен: состав имеет достаточно ресурса, чтобы выйти из кризисного отрезка.

Беллингем добавил, что иногда команде банально не хватает немного удачи.

Под руководством Хаби Алонсо мадридцы проиграли два матча подряд — сначала "Сельте" в чемпионате Испании, а затем "Манчестер Сити" в Лиге чемпионов.

Напомним, Алонсо в "Реале" может заменить немецкий тренер Юрген Клопп.

Украинец Илья Забарный вышел на поле в составе французского "ПСЖ", но есть нюанс.

футбол Лига чемпионов Реал Мадрид Джуд Беллингем Манчестер Сити Хаби Алонсо
Андрей Котевич - Редактор
Автор:
Андрей Котевич
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации