Головна Спорт Алонсо зробив заяву після поразки Реала від Манчестер Сіті

Алонсо зробив заяву після поразки Реала від Манчестер Сіті

Ua ru
Дата публікації: 11 грудня 2025 10:31
Хабі Алонсо висловився про своє майбутнє в Реалі
Емоції Хабі Алонсо під час матчу. Фото: Reuters/Susana Vera

Англійський "Манчестер Сіті" обіграв мадридський "Реал" із рахунком 2:1 у шостому турі Ліги чемпіонів. Цей поєдинок може стати ключовим у кар'єрі наставника "бланкос" Хабі Алонсо.

Головний тренер "Реала" може бути звільнений після цієї поразки, повідомляє Marca.

Читайте також:

Хабі Алонсо прокоментував розмови про своє майбутнє після поразки від "Манчестер Сіті" в Лізі чемпіонів. Іспанський фахівець наголосив, що не розглядає варіантів поза клубом і зосереджений на найближчих матчах, попри тиск, пов'язаний із результатами команди.

Окремо Алонсо пояснив своє рішення не включати Кіліана Мбаппе в заявку на гру. За словами тренера, ризик травми залишається занадто високим, а підготовка футболіста не дає змоги розраховувати на повноцінний матч у Лізі чемпіонів.

Хаби Алонсо
Арда Гюлер (ліворуч) та тренер Хабі Алонсо. Фото: Reuters/Susana Vera

Чому рішення Алонсо стало ключовим

Відсутність Мбаппе посилила дискусії серед уболівальників та експертів, особливо на тлі серії невдач: "Реал" програв два матчі поспіль на "Сантьяго Бернабеу" та не переміг у шести з останніх восьми зустрічей. У клубі очікують реакції команди, оскільки найближчі ігри можуть вплинути на обстановку навколо тренерського штабу.

"Я продовжую працювати тут і думаю тільки про наступний поєдинок. Команда повинна рухатися вперед, і ми зосереджені на тому, щоб виправити ситуацію. Наші рішення завжди спрямовані на користь клубу, і це залишається головним", — сказав Хабі Алонсо.

За підсумками шести матчів "Реал" посідає 7 місце в турнірній таблиці Ліги чемпіонів. Наступний поєдинок у турнірі мадридці зіграють 20 січня 2026 року вдома проти "Монако".

Нагадаємо, новим наставником "Реала" може стати Юрген Клопп, але є один важливий нюанс.

Захисник збірної України Ілля Забарний допоміг "ПСЖ" не програти у важливому поєдинку Ліги чемпіонів.

футбол Ліга чемпіонів Кіліан Мбаппе Реал Мадрид Манчестер Сіті Хабі Алонсо
Влад Самарський - Редактор
Автор:
Влад Самарський
