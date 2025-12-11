Гвардіола назвав проблему Манчестер Сіті після перемоги над Реалом

Тренер "Манчестер Сіті" Хосеп Гвардіола. Фото: Reuters/Andrew Couldridge

У рамках 6 туру основного етапу Ліги чемпіонів "Манчестер Сіті" на виїзді обіграв мадридський "Реал" із рахунком 2:1. Перемога вийшла вольовою, оскільки "городяни" першими пропустили гол у свої ворота.

Однак Хосеп Гвардіола не повністю задоволений результатом цього протистояння, повідомляє Le Parisien.

Бразилець Родріго відкрив рахунок у матчі з "Манчестер Сіті" вже на 28 хвилині. Але Ніко О'Райлі вже за сім хвилин забив м'яч-відповідь, а наприкінці першого тайму Ерлінг Голанн з пенальті приніс перемогу англійській команді.

Головний тренер "Манчестер Сіті" Хосеп Гвардіола заявив, що попри результат, гра залишила питання, оскільки перший тайм залишився за суперником, а "Сіті" допускав незвично багато відкритих зон.

Хабі Алонсо (ліворуч) та Хосеп Гвардіола. Фото: Reuters/Susana Vera

"Манчестер Сіті" міг зіграти краще

Гвардіола зазначив, що в матчах такого рівня важливий не тільки результат, а й контроль, якого в Мадриді його команді не вистачало. Він підкреслив, що подібне виконання могло б призвести до несприятливого результату в грі з більш прагматичним та швидким суперником.

"Ми виграли, але прекрасно розуміємо, що повинні діяти набагато впевненіше. Такі матчі вимагають максимальної дисципліни, інакше можна втратити все в один момент. Команда це знає, і тепер ми зобов'язані використовувати цей досвід, щоб рухатися далі", — розповів Гвардіола.

Після шести матчів "Манчестер Сіті" посідає 4 місце в турнірній таблиці Ліги чемпіонів. Наступний матч у турнірі команда Гвардіоли зіграє 20 січня 2026 року проти норвезького "Буде-Глімт" на виїзді.

