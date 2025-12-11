Видео
Главная Спорт Гвардиола объяснил, почему недоволен победой над Реалом

Гвардиола объяснил, почему недоволен победой над Реалом

Ua ru
Дата публикации 11 декабря 2025 10:01
Гвардиола назвал проблему Манчестер Сити после победы над Реалом
Тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола. Фото: Reuters/Andrew Couldridge

В рамках 6 тура основного этапа Лиги чемпионов "Манчестер Сити" на выезде обыграл мадридский "Реал" со счетом 2:1. Победа получилась волевой, поскольку "горожане" первыми пропустили гол в свои ворота. 

Однако Хосеп Гвардиола не полностью доволен результатом этого противостояния, сообщает Le Parisien.

Реклама
Читайте также:

Бразилец Родриго открыл счет в матче с "Манчестер Сити" уже на 28 минуте. Но Нико О'Райли уже через семь минут забил ответный мяч, а в конце первого тайма Эрлинг Холанн с пенальти принес победу английской команде. 

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что несмотря на результат, игра оставила вопросы, поскольку первый тайм остался за соперником, а "Сити" допускал непривычно много открытых зон. 

Хосеп Гвардиола и Хаби Алонсо
Хаби Алонсо (слева) и Хосеп Гвардиола. Фото: Reuters/Susana Vera

"Манчестер Сити" мог сыграть лучше

Гвардиола отметил, что в матчах такого уровня важен не только результат, но и контроль, которого в Мадриде его команде не хватало. Он подчеркнул, что подобное исполнение могло бы привести к неблагоприятному исходу в игре с более прагматичным и быстрым соперником.

"Мы выиграли, но прекрасно понимаем, что должны действовать гораздо увереннее. Такие матчи требуют максимальной дисциплины, иначе можно потерять всё в один момент. Команда это знает, и теперь мы обязаны использовать этот опыт, чтобы двигаться дальше", — рассказал Гвардиола. 

После шести матчей "Манчестер Сити" занимает 4 место в турнирной таблице Лиги чемпионов. Следующий матч в турнире команда Гвардиолы сыграет 20 января 2026 года против норвежского "Буде-Глимт" на выезде.  

Напомним, одним из кандидатов на замену Хаби Алонсо в "Реале" стал немец Юрген Клопп. 

Украинец Илья Забарный получил шанс закрепиться в составе французского "ПСЖ". 

спорт футбол Лига чемпионов Реал Мадрид Манчестер Сити Хосеп Гвардиола
Влад Самарский - Редактор
Автор:
Влад Самарский
