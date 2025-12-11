Хаби Алонсо высказался о своем будущем в Реале

Эмоции Хаби Алонсо во время матча. Фото: Reuters/Susana Vera

Английский "Манчестер Сити" обыграл мадридский "Реал" со счетом 2:1 в шестом туре Лиги чемпионов. Этот поединок может стать ключевым в карьере наставника "бланкос" Хаби Алонсо.

Главный тренер "Реала" может быть уволен после этого поражения, сообщает Marca.

Реклама

Читайте также:

Хаби Алонсо прокомментировал разговоры о своем будущем после поражения от "Манчестер Сити" в Лиге чемпионов. Испанский специалист подчеркнул, что не рассматривает вариантов вне клуба и сосредоточен на ближайших матчах, несмотря на давление, связанное с результатами команды.

Отдельно Алонсо объяснил свое решение не включать Килиана Мбаппе в заявку на игру. По словам тренера, риск травмы остается слишком высоким, а подготовка футболиста не позволяет рассчитывать на полноценный матч в Лиге чемпионов.

Арда Гюлер (слева) и тренер Хаби Алонсо. Фото: Reuters/Susana Vera

Почему решение Алонсо стало ключевым

Отсутствие Мбаппе усилило дискуссии среди болельщиков и экспертов, особенно на фоне серии неудач: "Реал" проиграл два матча подряд на "Сантьяго Бернабеу" и не победил в шести из последних восьми встреч. В клубе ожидают реакции команды, поскольку ближайшие игры могут повлиять на обстановку вокруг тренерского штаба.

"Я продолжаю работать здесь и думаю только о следующем поединке. Команда должна двигаться вперед, и мы сосредоточены на том, чтобы исправить ситуацию. Наши решения всегда направлены на пользу клуба, и это остаётся главным", — сказал Хаби Алонсо.

По итогам шести матчей "Реал" занимает 7 место в турнирной таблице Лиги чемпионов. Следующий поединок в турнире мадридцы сыграют 20 января 2026 года дома против "Монако".

Напомним, новым наставником "Реала" может стать Юрген Клопп, но есть один важный нюанс.

Защитник сборной Украины Илья Забарный помог "ПСЖ" не проиграть в важном поединке Лиги чемпионов.