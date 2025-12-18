Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКино и сериалыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Инвестиции
Компании
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Лунин спас мадридский Реал от позора — видео

Лунин спас мадридский Реал от позора — видео

Ua ru
Дата публикации 18 декабря 2025 07:45
Сейвы Лунина спасли Реал от позора в Кубке Испании
Андрей Лунин. Фото: "Реал" Мадрид

В 1/16 финала Кубка Испании мадридский "Реал" противостоял "Талавери" из третьего дивизиона. С первых минут матча на поле вышел украинский вратарь Андрей Лунин, которому поручили капитанскую повязку.

"Реал" мог упустить победу, но сейвы Лунина спасли команду от позора, сообщил портал Новини.LIVE.

Реклама
Читайте также:

"Реал" был близок к провалу

Начало матча осталось за хозяевами, которые смело шли вперед, несколько раз опасно контратаковали и заставили Лунина вступать в игру. "Реал" больше контролировал мяч, однако долго не находил путей к воротам соперника.

В конце первого тайма мадридцы сняли напряжение, когда Мбаппе реализовал пенальти за игру рукой, а уже в компенсированное время преимущество гостей увеличил автогол Фаррандо.

После перерыва ход матча не изменился и "Талавера" не сломалась и продолжала навязывать борьбу. На 80-й минуте Арройо сократил отставание, заставив "Реал" нервничать. Впрочем, класс фаворита дал о себе знать — Мбаппе быстро ответил вторым голом, воспользовавшись передачей Тчуамени.

Даже после этого интрига не исчезла. В компенсированное время Ди Ренсо еще раз пробил оборону гостей. После этого хозяева имели отличный шанс сравнять счет, но сейв Лунина стал решающим.

"Талавера" — "Реал" Мадрид — 2:3

Голы: Арройо, 80, Ди Ренсо, 90+3 — Мбаппе, 41 (пен.), 88, Фаррандо, 45+1 (аг)

Напомним, ранее "Карпаты" нашли в Испании нового главного тренера.

Житомирскому "Полесью" выделят большой участок в лесу.

футбол Реал Мадрид Андрей Лунин украинские легионеры (футбол) Кубок Испании
Андрей Котевич - Редактор
Автор:
Андрей Котевич
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации