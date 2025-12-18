Сейвы Лунина спасли Реал от позора в Кубке Испании

Андрей Лунин. Фото: "Реал" Мадрид

В 1/16 финала Кубка Испании мадридский "Реал" противостоял "Талавери" из третьего дивизиона. С первых минут матча на поле вышел украинский вратарь Андрей Лунин, которому поручили капитанскую повязку.

"Реал" мог упустить победу, но сейвы Лунина спасли команду от позора, сообщил портал Новини.LIVE.

"Реал" был близок к провалу

Начало матча осталось за хозяевами, которые смело шли вперед, несколько раз опасно контратаковали и заставили Лунина вступать в игру. "Реал" больше контролировал мяч, однако долго не находил путей к воротам соперника.

В конце первого тайма мадридцы сняли напряжение, когда Мбаппе реализовал пенальти за игру рукой, а уже в компенсированное время преимущество гостей увеличил автогол Фаррандо.

После перерыва ход матча не изменился и "Талавера" не сломалась и продолжала навязывать борьбу. На 80-й минуте Арройо сократил отставание, заставив "Реал" нервничать. Впрочем, класс фаворита дал о себе знать — Мбаппе быстро ответил вторым голом, воспользовавшись передачей Тчуамени.

Даже после этого интрига не исчезла. В компенсированное время Ди Ренсо еще раз пробил оборону гостей. После этого хозяева имели отличный шанс сравнять счет, но сейв Лунина стал решающим.

"Талавера" — "Реал" Мадрид — 2:3

Голы: Арройо, 80, Ди Ренсо, 90+3 — Мбаппе, 41 (пен.), 88, Фаррандо, 45+1 (аг)

