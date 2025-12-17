Відео
Головна Спорт Полісся безкоштовно отримає ділянку розміром 18 га в лісі

Полісся безкоштовно отримає ділянку розміром 18 га в лісі

Ua ru
Дата публікації: 17 грудня 2025 21:06
Полісся отримає майже 18 гектарів землі для розвитку спортивної бази
Геннадій Буткевич. Фото: "Полісся"

Житомирське "Полісся" отримає в своє користування величезний шматок землі біля своєї бази. Вся ця ділянка знаходиться в лісовій зоні.

Про виділення землі "Поліссю" повідомив портал "Житомир.info".

"Поліссю" подарують велику ділянку землі

"Полісся" отримало дозвіл на розроблення землевпорядної документації для передачі у постійне користування земельної ділянки площею майже 18 гектарів. Відповідне розпорядження 11 грудня підписав начальник Житомирської обласної військової адміністрації Віталій Бунечко.

Йдеться про ділянку площею 17,97 га, яка наразі перебуває у постійному користуванні ДП "Ліси України". Документом дозволено змінити її цільове призначення: із земель для ведення лісового господарства та пов’язаних із ним послуг — на землі для будівництва й обслуговування об’єктів фізичної культури і спорту. Ділянка розташована на території Глибочицької сільської ради Житомирського району.

Наступним кроком має стати розроблення проєкту землеустрою, після чого документацію направлять на затвердження до Житомирської ОВА. Це рішення відкриває шлях до реалізації інфраструктурних проєктів футбольної академії "Полісся".

футбол Житомир Житомирська область УПЛ Полісся
Андрій Котевич - Редактор
Автор:
Андрій Котевич
