Полесье получит почти 18 гектаров земли для развития спортивной базы

Житомирское "Полесье" получит в свое пользование огромный кусок земли возле своей базы. Весь этот участок находится в лесной зоне.

О выделении земли "Полесью" сообщил портал "Житомир.info".

"Полесье" получило разрешение на разработку землеустроительной документации для передачи в постоянное пользование земельного участка площадью почти 18 гектаров. Соответствующее распоряжение 11 декабря подписал начальник Житомирской областной военной администрации Виталий Бунечко.

Речь идет об участке площадью 17,97 га, который сейчас находится в постоянном пользовании ГП "Леса Украины". Документом разрешено изменить его целевое назначение: из земель для ведения лесного хозяйства и связанных с ним услуг — на земли для строительства и обслуживания объектов физической культуры и спорта. Участок расположен на территории Глыбочицкого сельского совета Житомирского района.

Следующим шагом должна стать разработка проекту землеустройства, после чего документацию направят на утверждение в Житомирской ОВА. Это решение открывает путь к реализации инфраструктурных проектов футбольной академии "Полесье".

