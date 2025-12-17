Видео
Полесье бесплатно получит участок размером 18 га в лесу

Полесье бесплатно получит участок размером 18 га в лесу

Ua ru
Дата публикации 17 декабря 2025 21:06
Полесье получит почти 18 гектаров земли для развития спортивной базы
Геннадий Буткевич. Фото: "Полесье"

Житомирское "Полесье" получит в свое пользование огромный кусок земли возле своей базы. Весь этот участок находится в лесной зоне.

О выделении земли "Полесью" сообщил портал "Житомир.info".

"Полесью" подарят большой участок земли

"Полесье" получило разрешение на разработку землеустроительной документации для передачи в постоянное пользование земельного участка площадью почти 18 гектаров. Соответствующее распоряжение 11 декабря подписал начальник Житомирской областной военной администрации Виталий Бунечко.

Речь идет об участке площадью 17,97 га, который сейчас находится в постоянном пользовании ГП "Леса Украины". Документом разрешено изменить его целевое назначение: из земель для ведения лесного хозяйства и связанных с ним услуг — на земли для строительства и обслуживания объектов физической культуры и спорта. Участок расположен на территории Глыбочицкого сельского совета Житомирского района.

Следующим шагом должна стать разработка проекту землеустройства, после чего документацию направят на утверждение в Житомирской ОВА. Это решение открывает путь к реализации инфраструктурных проектов футбольной академии "Полесье".

футбол Житомир Житомирская область УПЛ Полесье
Андрей Котевич - Редактор
Автор:
Андрей Котевич
