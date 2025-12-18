Мбаппе в ближайшее время превзойдет рекорд Роналду в Реале

Килиан Мбаппе празднует гол. Фото: Reuters/Susana Vera

Капитан сборной Франции Килиан Мбаппе может установить новый рекорд в мадридском "Реале". Он готовится превзойти достижение Криштиану Роналду.

Мбаппе продолжает забивать за "бланкос" голы и не собирается останавливаться, сообщает Diario AS.

В рамках 1/16 Кубка Испании "Реал" обыграл на выезде "Талаверу" со счетом 3:2. Ключевой взнос в победу "бланкос" оказался на счету Килиана Мбаппе, который сначала забил гол с пенальти, а затем поставил точку в поединке. Это достижение приблизило француза к рекорду Криштиану Роналду.

Килиан Мбаппе во время поединка. Фото: Reuters/Susana Vera

Какое достижение может превзойти Мбаппе

Французский форвард забил за "Реал" уже 59 голов. Это результативность футболиста за весь 2025 год в составе "королевского клуба". Абсолютный рекорд по голам за год принадлежит Криштиану Роналду. За весь 2013 гол португалец забил за "Реал" 59 мячей.

Впереди у "бланкос" осталось один поединок до конца 2025 года. В субботу, 20 декабря, мадридцы примут на "Сантьяго Бернабеу" "Севилью" в рамках Ла Лиги. В этом матче и решится, сможет ли Мбаппе повторить исторический рекорд Роналду.

