Главная Спорт Килиан Мбаппе замахнулся на рекорд Криштиану Роналду

Килиан Мбаппе замахнулся на рекорд Криштиану Роналду

Ua ru
Дата публикации 18 декабря 2025 16:11
Мбаппе в ближайшее время превзойдет рекорд Роналду в Реале
Килиан Мбаппе празднует гол. Фото: Reuters/Susana Vera

Капитан сборной Франции Килиан Мбаппе может установить новый рекорд в мадридском "Реале". Он готовится превзойти достижение Криштиану Роналду. 

Мбаппе продолжает забивать за "бланкос" голы и не собирается останавливаться, сообщает Diario AS

Читайте также:

В рамках 1/16 Кубка Испании "Реал" обыграл на выезде "Талаверу" со счетом 3:2. Ключевой взнос в победу "бланкос" оказался на счету Килиана Мбаппе, который сначала забил гол с пенальти, а затем поставил точку в поединке. Это достижение приблизило француза к рекорду Криштиану Роналду. 

Килиан Мбаппе
Килиан Мбаппе во время поединка. Фото: Reuters/Susana Vera 

Какое достижение может превзойти Мбаппе 

Французский форвард забил за "Реал" уже 59 голов. Это результативность футболиста за весь 2025 год в составе "королевского клуба". Абсолютный рекорд по голам за год принадлежит Криштиану Роналду. За весь 2013 гол португалец забил за "Реал" 59 мячей. 

Впереди у "бланкос" осталось один поединок до конца 2025 года. В субботу, 20 декабря, мадридцы примут на "Сантьяго Бернабеу" "Севилью" в рамках Ла Лиги. В этом матче и решится, сможет ли Мбаппе повторить исторический рекорд Роналду. 

Напомним, голкипер Андрей Лунин искренне ответил на вопрос про впечатления от статуса капитана мадридского "Реала". 

Ведущий футболист сборной Украины заинтересовал один из клубов английской Премьер-лиги. 

Чемпион по боксу Александр Усик подарил Энтони Джошуа украинскую вышиванку перед поединком с Джейком Полом. 

Влад Самарский - Редактор
Автор:
Влад Самарский
