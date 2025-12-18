Лунин поделился впечатлениями от статуса капитана Реала

Андрей Лунин перед игрой. Фото: Reuters/Stephane Mahe

Голкипер сборной Украины и мадридского "Реала" Андрей Лунин впервые за несколько недель сыграл в основном составе испанской команды. Он впервые вышел на поле с капитанской повязкой.

Лунин несколько раз спасал ворота "бланкос" и помог команде одержать победу, сообщает Marca.

Поздно вечером в среду, 17 декабря, "Реал" сыграл на выезде с "Талаверой" в рамках 1/16 Кубка Испании. Мадридцы одержали тяжелую победу со счетом 3:2 благодаря дублю Мбаппе и автоголу Фаррандо. Хозяева поля забили свои мячи на 80 и 90+3 минутах.

Лунин в роли капитана

Украинский голкипер вывел "Реал" на поле с капитанской повязкой на рукаве. Андрей несколько раз спас команду от гола в первом тайме, а также не позволил сопернику отличиться незадолго до финального свистка. После поединка Лунин поделился мнением о новом статусе в "королевском клубе".

Андрей Лунин в "Реале". Фото: Reuters/Stephane Mahe

"Мы сыграли наполовину резервным составом, многие футболисты основы отсутствовали на поле. Именно поэтому мне доверили роль капитана, но это всегда большая честь и ответственность. Я очень долго этого ждал и тяжело работал. Благодарю всех в клубе, особенно товарищей по команде за то, чего смог достигнуть", — заявил Лунин.

Следующий матч "Реал" проведет в субботу, 20 декабря, в Мадриде против "Севильи".

