Главная Спорт Лунин назвал причину, по которой стал капитаном Реала

Лунин назвал причину, по которой стал капитаном Реала

Ua ru
Дата публикации 18 декабря 2025 13:45
Лунин поделился впечатлениями от статуса капитана Реала
Андрей Лунин перед игрой. Фото: Reuters/Stephane Mahe

Голкипер сборной Украины и мадридского "Реала" Андрей Лунин впервые за несколько недель сыграл в основном составе испанской команды. Он впервые вышел на поле с капитанской повязкой. 

Лунин несколько раз спасал ворота "бланкос" и помог команде одержать победу, сообщает Marca

Читайте также:

Поздно вечером в среду, 17 декабря, "Реал" сыграл на выезде с "Талаверой" в рамках 1/16 Кубка Испании. Мадридцы одержали тяжелую победу со счетом 3:2 благодаря дублю Мбаппе и автоголу Фаррандо. Хозяева поля забили свои мячи на 80 и 90+3 минутах. 

Лунин в роли капитана

Украинский голкипер вывел "Реал" на поле с капитанской повязкой на рукаве. Андрей несколько раз спас команду от гола в первом тайме, а также не позволил сопернику отличиться незадолго до финального свистка. После поединка Лунин поделился мнением о новом статусе в "королевском клубе".  

Андрей Лунин
Андрей Лунин в "Реале". Фото: Reuters/Stephane Mahe

"Мы сыграли наполовину резервным составом, многие футболисты основы отсутствовали на поле. Именно поэтому мне доверили роль капитана, но это всегда большая честь и ответственность. Я очень долго этого ждал и тяжело работал. Благодарю всех в клубе, особенно товарищей по команде за то, чего смог достигнуть", — заявил Лунин. 

Следующий матч "Реал" проведет в субботу, 20 декабря, в Мадриде против "Севильи". 

Напомним, украинский боксер Александр Гвоздик рассказал, чем Василий Ломаченко намерен заняться после окончания карьеры. 

Малоизвестный испанский тренер возглавил амбициозную украинскую команду — что известно о специалисте из-за рубежа. 

Влад Самарский - Редактор
Автор:
Влад Самарский
