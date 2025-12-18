Лунін поділився враженнями від статусу капітана Реала

Андрій Лунін перед грою. Фото: Reuters/Stephane Mahe

Голкіпер збірної України та мадридського "Реала" Андрій Лунін уперше за декілька тижнів зіграв в основному складі іспанської команди. Він уперше вийшов на поле з капітанською пов'язкою.

Лунін кілька разів рятував ворота "бланкос" та допоміг команді здобути перемогу, повідомляє Marca.

Реклама

Читайте також:

Пізно ввечері в середу, 17 грудня, "Реал" зіграв на виїзді з "Талаверою" в рамках 1/16 Кубка Іспанії. Мадридці здобули важку перемогу з рахунком 3:2 завдяки дублю Мбаппе та автоголу Фаррандо. Господарі поля забили свої м'ячі на 80 та 90+3 хвилинах.

Лунін у ролі капітана

Український голкіпер вивів "Реал" на поле з капітанською пов'язкою на рукаві. Андрій кілька разів урятував команду від голу в першому таймі, а також не дозволив супернику відзначитися незадовго до фінального свистка. Після поєдинку Лунін поділився думкою про новий статус у "королівському клубі".

Андрій Лунін у "Реалі". Фото: Reuters/Stephane Mahe

"Ми зіграли наполовину резервним складом, багато футболістів основи були відсутні на полі. Саме тому мені довірили роль капітана, але це завжди велика честь і відповідальність. Я дуже довго цього чекав та важко працював. Дякую всім у клубі, особливо товаришам по команді за те, чого зміг досягти", — заявив Лунін.

Наступний матч "Реал" проведе в суботу, 20 грудня, в Мадриді проти "Севільї".

Нагадаємо, український боксер Олександр Гвоздик розповів, чим Василь Ломаченко має намір зайнятися після закінчення кар'єри.

Маловідомий іспанський тренер очолив амбітну українську команду — що відомо про фахівця з-за кордону.