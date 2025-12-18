Відео
Гвоздик пояснив, чим у майбутньому займатиметься Ломаченко

Дата публікації: 18 грудня 2025 13:15
Гвоздик назвав майбутню професію Ломаченка
Василь Ломаченко під час виходу на ринг. Фото: Al Bello/Getty Images

Колишній чемпіон світу за версією WBC у напівважкій вазі Олександр Гвоздик поділився думками про поточний стан українського та світового боксу. У центрі його уваги опинилися фігури, які останніми роками формували обличчя українського професійного рингу та продовжують викликати інтерес у вболівальників.

Олександр Гвоздик окремо зупинився на персоналіях Дениса Берінчика та Василя Ломаченка, повідомляє "Спорт-Експрес".

Український боксер зазначив, що Денис Берінчик залишається в активній фазі кар'єри й, за його інформацією, вже повернувся до тренувального процесу за межами України. Також він торкнувся теми можливих варіантів продовження кар'єри для боксерів, які перебувають на роздоріжжі між титульними боями та альтернативними форматами виступів.

Александр Гвоздик
Олександр Гвоздик на тренуванні. Фото: instagram.com/alex_gvozdyk/

Український бокс стоїть на порозі змін

Окремо ексчемпіон зупинився на майбутньому Василя Ломаченка після завершення кар'єри й на питанні, хто зможе взяти на себе роль лідера збірної в перспективі. За його оцінкою, не всі титуловані спортсмени готові або прагнуть до повноцінного переходу в професійний бокс, що робить найближчі роки визначальними для всієї системи.

"Важко сказати, чим саме він займатиметься після завершення кар'єри. Мені здається, що він може зосередитися на тренерській роботі та більше уваги приділятиме своєму синові. Але це лише мої припущення, тому що я не знаю, що зараз відбувається в його житті. Головне, щоб у нього все було добре і він був задоволений тим, що робить", — пояснив Гвоздик.

