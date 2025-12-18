Гвоздик назвал будущую профессию Ломаченко

Василий Ломаченко во время выхода на ринг. Фото: Al Bello/Getty Images

Бывший чемпион мира по версии WBC в полутяжелом весе Александр Гвоздик поделился мыслями о текущем состоянии украинского и мирового бокса. В центре его внимания оказались фигуры, которые в последние годы формировали лицо украинского профессионального ринга и продолжают вызывать интерес у болельщиков.

Александр Гвоздик отдельно остановился на персоналиях Дениса Беринчика и Василия Ломаченко, сообщает "Спорт-Экспресс".

Украинский боксер отметил, что Денис Беринчик остается в активной фазе карьеры и, по его информации, уже вернулся к тренировочному процессу за пределами Украины. Также он затронул тему возможных вариантов продолжения карьеры для боксеров, которые находятся на перепутье между титульными боями и альтернативными форматами выступлений.

Александр Гвоздик на тренировке. Фото: instagram.com/alex_gvozdyk/

Украинский бокс стоит на пороге перемен

Отдельно экс-чемпион остановился на будущем Василия Ломаченко после завершения карьеры и на вопросе, кто сможет взять на себя роль лидера сборной в перспективе. По его оценке, не все титулованные спортсмены готовы или стремятся к полноценному переходу в профессиональный бокс, что делает ближайшие годы определяющими для всей системы.

"Тяжело сказать, чем именно он будет заниматься после завершения карьеры. Мне кажется, что он может сосредоточиться на тренерской работе и больше внимания уделять своему сыну. Но это лишь мои предположения, потому что я не знаю, что сейчас происходит в его жизни. Главное, чтобы у него все было хорошо и он был доволен тем, что делает", — объяснил Гвоздик.

