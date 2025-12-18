Зубков может перейти из Трабзонспора в английский клуб

Александр Зубков на тренировке. Фото: instagram.com/trabzonspor/

Полузащитник турецкого "Трабзонспора" и сборной Украины Александр Зубков может переехать в другую страну. Интерес к футболисту проявляет клуб из чемпионата Англии.

Зубков стабильно остается одним из лучших игроков "Трабзонспора", сообщает Fanatik.

Воспитанник донецкого "Шахтера" Александр Зубков находится на пике карьеры. "Трабзонспор" доволен игрой 29-летнего украинца и ценит игрока. Клуб стабильно получает предложения о трансфере полузащитника.

Александр Зубков на поле. Фото: instagram.com/trabzonspor/

Детали интереса "Вест Хэма" к Зубкову

"Трабзонспор" приобрел украинского игрока в феврале 2025 года за 6 млн евро. Александр быстро завоевал место в основном составе турецкой команды и стал одним из ее лидеров. В сезоне 2025/26 Зубков провел на поле 17 матчей, забил 2 гола и сделал 3 результативные передачи.

"Трабзонспор" уже получал предложения по хавбеку, но не принимал их. Сейчас Зубковым активно интересуется "Вест Хэм". Английский клуб готов предложить за футболиста 7 млн евро. Предложение турецкой команде может поступить уже в январе 2026 года.

Прошлым украинцем, который защищал цвета "Вест Хэма", был Андрей Ярмоленко.

