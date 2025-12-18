Видео
Главная Спорт Воспитанник Шахтера может перейти в английский клуб

Воспитанник Шахтера может перейти в английский клуб

Ua ru
Дата публикации 18 декабря 2025 15:31
Зубков может перейти из Трабзонспора в английский клуб
Александр Зубков на тренировке. Фото: instagram.com/trabzonspor/

Полузащитник турецкого "Трабзонспора" и сборной Украины Александр Зубков может переехать в другую страну. Интерес к футболисту проявляет клуб из чемпионата Англии. 

Зубков стабильно остается одним из лучших игроков "Трабзонспора", сообщает Fanatik.  

Воспитанник донецкого "Шахтера" Александр Зубков находится на пике карьеры. "Трабзонспор" доволен игрой 29-летнего украинца и ценит игрока. Клуб стабильно получает предложения о трансфере полузащитника. 

Александр Зубков
Александр Зубков на поле. Фото: instagram.com/trabzonspor/

Детали интереса "Вест Хэма" к Зубкову 

"Трабзонспор" приобрел украинского игрока в феврале 2025 года за 6 млн евро. Александр быстро завоевал место в основном составе турецкой команды и стал одним из ее лидеров. В сезоне 2025/26 Зубков провел на поле 17 матчей, забил 2 гола и сделал 3 результативные передачи. 

"Трабзонспор" уже получал предложения по хавбеку, но не принимал их. Сейчас Зубковым активно интересуется "Вест Хэм". Английский клуб готов предложить за футболиста 7 млн евро. Предложение турецкой команде может поступить уже в январе 2026 года. 

Прошлым украинцем, который защищал цвета "Вест Хэма", был Андрей Ярмоленко. 

Напомним, голкипер сборной Украины Андрей Лунин объяснил, почему стал капитаном мадридского "Реала". 

Боксер Александр Усик подарил вышиванку одному из бывших соперников, которого ждет сложный поединок. 

спорт футбол Футбол трансферы Александр Зубков Трабзонспор
Влад Самарский - Редактор
Автор:
Влад Самарский
