Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКіно та серіалиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Інвестиції
Компанії
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт Вихованець Шахтаря може перейти в англійський клуб

Вихованець Шахтаря може перейти в англійський клуб

Ua ru
Дата публікації: 18 грудня 2025 15:31
Зубков може перейти з Трабзонспора до англійського клубу
Олександр Зубков на тренуванні. Фото: instagram.com/trabzonspor/

Півзахисник турецького "Трабзонспора" та збірної України Олександр Зубков може переїхати в іншу країну. Інтерес до футболіста проявляє клуб із чемпіонату Англії.

Зубков стабільно залишається одним із найкращих гравців "Трабзонспора", повідомляє Fanatik.

Реклама
Читайте також:

Вихованець донецького "Шахтаря" Олександр Зубков перебуває на піку кар'єри. "Трабзонспор" задоволений грою 29-річного українця та цінує гравця. Клуб стабільно отримує пропозиції про трансфер півзахисника.

Александр Зубков
Олександр Зубков на полі. Фото: instagram.com/trabzonspor/

Деталі інтересу "Вест Гема" до Зубкова

"Трабзонспор" придбав українського гравця в лютому 2025 року за 6 млн євро. Олександр швидко завоював місце в основному складі турецької команди та став одним із її лідерів. У сезоні 2025/26 Зубков провів на полі 17 матчів, забив 2 голи та зробив 3 результативні передачі.

"Трабзонспор" уже отримував пропозиції щодо хавбека, але не приймав їх. Зараз Зубковим активно цікавиться "Вест Гем". Англійський клуб готовий запропонувати за футболіста 7 млн євро. Пропозиція турецькій команді може надійти вже в січні 2026 року.

Минулим українцем, який захищав кольори "Вест Гема", був Андрій Ярмоленко.

Нагадаємо, голкіпер збірної України Андрій Лунін пояснив, чому став капітаном мадридського "Реала".

Боксер Олександр Усик подарував вишиванку одному з колишніх суперників, на якого чекає складний поєдинок.

спорт футбол Футбол трансфери Олександр Зубков Трабзонспор
Влад Самарський - Редактор
Автор:
Влад Самарський
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації