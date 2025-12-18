Зубков може перейти з Трабзонспора до англійського клубу

Олександр Зубков на тренуванні. Фото: instagram.com/trabzonspor/

Півзахисник турецького "Трабзонспора" та збірної України Олександр Зубков може переїхати в іншу країну. Інтерес до футболіста проявляє клуб із чемпіонату Англії.

Зубков стабільно залишається одним із найкращих гравців "Трабзонспора", повідомляє Fanatik.

Вихованець донецького "Шахтаря" Олександр Зубков перебуває на піку кар'єри. "Трабзонспор" задоволений грою 29-річного українця та цінує гравця. Клуб стабільно отримує пропозиції про трансфер півзахисника.

Олександр Зубков на полі. Фото: instagram.com/trabzonspor/

Деталі інтересу "Вест Гема" до Зубкова

"Трабзонспор" придбав українського гравця в лютому 2025 року за 6 млн євро. Олександр швидко завоював місце в основному складі турецької команди та став одним із її лідерів. У сезоні 2025/26 Зубков провів на полі 17 матчів, забив 2 голи та зробив 3 результативні передачі.

"Трабзонспор" уже отримував пропозиції щодо хавбека, але не приймав їх. Зараз Зубковим активно цікавиться "Вест Гем". Англійський клуб готовий запропонувати за футболіста 7 млн євро. Пропозиція турецькій команді може надійти вже в січні 2026 року.

Минулим українцем, який захищав кольори "Вест Гема", був Андрій Ярмоленко.

