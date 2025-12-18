Відео
Усик зробив Джошуа несподіваний подарунок — як відреагував Ентоні

Усик зробив Джошуа несподіваний подарунок — як відреагував Ентоні

Ua ru
Дата публікації: 18 грудня 2025 14:22
Усик зробив Джошуа несподіваний подарунок перед боєм із Джейком Полом
Олександр Усик (ліворуч) та Ентоні Джошуа. Фото: Mark Robinson/Getty Images

Чемпіон світу з боксу в суперважкій вазі Олександр Усик зробив символічний подарунок Ентоні Джошуа, піднісши йому вишиванку із зображенням козака.

Цей жест привернув увагу на тлі давніх спортивних зв'язків між боксерами та їхнього шанобливого ставлення один до одного поза рингом, повідомляє на своїй сторінці в Instagram Оксана Гнатишин.

Реклама
Читайте також:

Подарунок набув додаткового сенсу в контексті культурної спадщини, яку Олександр Усик регулярно підкреслює в публічному просторі. Вишиванка з образом козака стала не просто елементом одягу, а нагадуванням про історію та військову традицію, яку український чемпіон вважає важливою частиною своєї ідентичності.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Усик підтримав Джошуа перед важливим боєм

Ситуація набула особливої уваги через те, що команда Усика брала участь у підготовці Джошуа до його наступного поєдинку. На тлі співпраці та спільної роботи такий жест виглядав знаком поваги та підтримки.

Энтони Джошуа
Ентоні Джошуа готується до поєдинку. Фото: instagram.com/anthonyjoshua/

Ентоні Джошуа 19 грудня проведе бій проти Джейка Пола в Маямі, і цей поєдинок уже викликає підвищений інтерес у вболівальників. Зустріч розглядається як одна з найбільш обговорюваних подій кінця року, де досвід колишнього чемпіона світу протистоятиме медійному та комерційному фактору суперника.

Нагадаємо, раніше стало відомо про приїзд в один з українських клубів головного тренера з Іспанії.

Українець Андрій Лунін уперше в кар'єрі вивів футболістів "Реала" на поле з капітанською пов'язкою.

спорт Олександр Усик бокс Ентоні Джошуа Джейк Пол
Влад Самарський - Редактор
Автор:
Влад Самарський
