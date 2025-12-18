Видео
Главная Спорт Усик сделал Джошуа неожиданный подарок — как отреагировал Энтони

Усик сделал Джошуа неожиданный подарок — как отреагировал Энтони

Ua ru
Дата публикации 18 декабря 2025 14:22
Усик сделал Джошуа неожиданный подарок перед боем с Джейком Полом
Александр Усик (слева) и Энтони Джошуа. Фото: Mark Robinson/Getty Images

Чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Александр Усик сделал символичный подарок Энтони Джошуа, преподнеся ему вышиванку с изображением казака.

Этот жест привлек внимание на фоне давних спортивных связей между боксерами и их уважительного отношения друг к другу вне ринга, сообщает на своей странице в Instagram Оксана Гнатишин.

Подарок получил дополнительный смысл в контексте культурного наследия, которое Александр Усик регулярно подчеркивает в публичном пространстве. Вышиванка с образом казака стала не просто элементом одежды, а напоминанием об истории и воинской традиции, которую украинский чемпион считает важной частью своей идентичности. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Усик поддержал Джошуа перед важным боем

Ситуация получила особое внимание из-за того, что команда Усика участвовала в подготовке Джошуа к его следующему поединку. На фоне сотрудничества и совместной работы такой жест выглядел знаком уважения и поддержки. 

Энтони Джошуа
Энтони Джошуа готовится к поединку. Фото: instagram.com/anthonyjoshua/

Энтони Джошуа 19 декабря проведет бой против Джейка Пола в Майами, и этот поединок уже вызывает повышенный интерес у болельщиков. Встреча рассматривается как одно из самых обсуждаемых событий конца года, где опыт бывшего чемпиона мира будет противостоять медийному и коммерческому фактору соперника. 

спорт Александр Усик бокс Энтони Джошуа Джейк Пол
Влад Самарский - Редактор
Автор:
Влад Самарский
