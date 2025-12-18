Маркевич пояснив, чого чекати від Динамо за Костюка

Мирон Маркевич під час роботи в "Карпатах". Фото: УНІАН

Український фахівець Мирон Маркевич прокоментував рішення керівництва київського "Динамо" довірити посаду головного тренера Ігорю Костюку.

Цей крок виглядає логічним продовженням курсу на омолодження складу і використання внутрішнього ресурсу клубу, заявив Маркевич в інтерв'ю "Спорт-Експрес".

Реклама

Читайте також:

Колишній тренер збірної України звернув увагу на багаторічну роботу Ігоря Костюка в структурі "Динамо" і його глибоке розуміння молодіжного сегмента, який найближчим часом має стати основою команди. Він зауважив, що в юнацьких складах є кілька перспективних футболістів, здатних із часом закріпитися в першій команді, однак цей процес потребує терпіння.

Дмитро Михайленко (у центрі) святкує гол. Фото: пресслужба "Динамо"

Чому Костюку важливо дати час

Експерт вважає, що від "Динамо" зараз не варто чекати миттєвих результатів, особливо в умовах обмеженої трансферної активності. Основними завданнями на найближчий період він бачить поступову перебудову, боротьбу за місця в першій трійці чемпіонату і реальний шанс на успіх у Кубку України, де турнірна дистанція коротша та фактор досвіду відіграє меншу роль.

"У принципі, це правильне рішення, тому що Костюк давно працює в клубі й добре знає молодь. Йому потрібен час, щоб спокійно вибудувати команду і подивитися, хто готовий грати на дорослому рівні. Я вважаю, що мінімум півтора року потрібно дати, а вже потім робити серйозні висновки за результатами", — заявив Маркевич.

Нагадаємо, Андрій Лунін кілька разів врятував "Реал" у матчі зі скромним суперником і допоміг мадридцям домогтися перемоги.

У львівських "Карпат" з'явився закордонний головний тренер — хто він такий та що про нього відомо.