Костюк розповів, що робитиме на чолі Динамо

Ігор Костюк. Фото: "Динамо" Київ

У київському "Динамо" перед грою проти "Ноа" в Лізі конференцій з'явився повноцінний головний тренер. Президент клубу Ігор Суркіс позбавив Ігоря Костюка приставки "в.о."

Перед грою з "Ноа" Костюку на пресконференції довелося більше говорити про своє призначення.

Ігор Костюк з гравцями клубу. Фото: "Динамо" Київ

Костюк розповів, що буде робити на чолі "Динамо"

За словами Костюка, рішення Суркіс озвучив йому під час особистої розмови, яка відбулася напередодні гри з "Ноа". Діалог тривав довго, і вже наступного дня інформація стала публічною.

Водночас новий головний тренер наголосив, що не дає гучних обіцянок, однак гарантує чесну й системну роботу, а також прозорі й зрозумілі процеси всередині команди. Він підкреслив, що для нього важливо, аби за гру "Динамо" не було соромно ні сьогодні, ні в майбутньому.

Окремо Костюк зупинився на темі молодих футболістів. Фахівець зазначив, що добре знає потенціал юнацької команди і вже зараз бачить, як молодь поступово інтегрується до основи. За його словами, кожен із цих гравців розглядається як майбутній повноцінний гравець першої команди.

Костюк також чітко дав зрозуміти, що вік не буде визначальним чинником. Ставку він робитиме на тих, хто готовий боротися за результат і перемагати, незалежно від статусу чи досвіду.

