Україна
Костюк пообещал давать шанс молодежи в Динамо

Костюк пообещал давать шанс молодежи в Динамо

Ua ru
Дата публикации 18 декабря 2025 06:45
Костюк рассказал, что будет делать во главе Динамо
Игорь Костюк. Фото: "Динамо" Киев

В киевском "Динамо" перед игрой против "Ноа" в Лиге конференций появился полноценный главный тренер. Президент клуба Игорь Суркис лишил Игоря Костюка приставки "и.о."

Перед игрой с "Ноа" Костюку на пресс-конференции пришлось больше говорить о своем назначении.

Читайте также:
Игорь Костюк
Игорь Костюк с игроками клуба. Фото: "Динамо" Киев

Костюк рассказал, что будет делать во главе "Динамо"

По словам Костюка, решение Суркис озвучил ему во время личного разговора, который состоялся накануне игры с "Ноа". Диалог длился долго, и уже на следующий день информация стала публичной.

В то же время новый главный тренер отметил, что не дает громких обещаний, однако гарантирует честную и системную работу, а также прозрачные и понятные процессы внутри команды. Он подчеркнул, что для него важно, чтобы за игру "Динамо" не было стыдно ни сегодня, ни в будущем.

Отдельно Костюк остановился на теме молодых футболистов. Специалист отметил, что хорошо знает потенциал юношеской команды и уже сейчас видит, как молодежь постепенно интегрируется в основу. По его словам, каждый из этих игроков рассматривается как будущий полноценный игрок первой команды.

Костюк также четко дал понять, что возраст не будет определяющим фактором. Ставку он будет делать на тех, кто готов бороться за результат и побеждать, независимо от статуса или опыта.

Напомним, ранее львовские "Карпаты" нашли вместо Владислава Лупашко иностранного тренера — экс-наставника "Альмерии".

Житомирскому "Полесью" планируют выделить большой участок леса.

футбол Динамо Игорь Суркис тренер Игорь Костюк
Андрей Котевич - Редактор
Автор:
Андрей Котевич
