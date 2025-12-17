Відео
Суркіс прокоментував вибір нового тренера Динамо

Суркіс прокоментував вибір нового тренера Динамо

Ua ru
Дата публікації: 17 грудня 2025 11:38
Суркіс розповів про майбутнє тренерського штабу Динамо
Ігор Суркіс на церемонії святкування чемпіонського титулу. Фото: пресслужба "Динамо"

Президент київського "Динамо" Ігор Суркіс повідомив про кадрове рішення, яке безпосередньо стосується майбутнього першої команди. Керівництво клубу визначилося з фігурою тренера, якому довірять подальшу роботу в складний для клубу період і процес оновлення складу.

Вибір було зроблено на користь фахівця, який давно працює в системі "Динамо" та добре знайомий із внутрішньою кухнею клубу, повідомляє пресслужба "біло-блакитних".

У керівництві "Динамо" наголосили, що ключовим фактором стали не тільки результати, а й глибоке розуміння молоді, а також здатність вибудовувати довірчі відносини з гравцями.

Игорь Костюк
Ігор Костюк керує грою команди. Фото: пресслужба клубу

За час роботи в структурі "біло-синіх" Ігор Костюк зарекомендував себе як тренер, який вміє розвивати молодих футболістів та інтегрувати їх у першу команду. Його діяльність у ролі виконувача обов'язків головного тренера в непростий відрізок сезону була позитивно оцінена клубним керівництвом.

Чому саме Костюку довірили "Динамо"

Ігор Суркіс підкреслив, що клуб бачить у Костюку фахівця, здатного стабілізувати ситуацію та задати правильний напрямок розвитку. Президент відзначив його внесок у підготовку гравців, які сьогодні виступають у провідних європейських чемпіонатах, а також уміння працювати з молоддю без страху брати відповідальність.

"Ігор Володимирович — тренер, який виріс усередині клубу і прекрасно знає нашу філософію. Він уміє знаходити підхід до футболістів і довіряти молодим гравцям. Керівництво впевнене, що Костюк здатен вивести команду на гідний рівень в українському та європейському футболі", — пояснив Суркіс.

Ігор Костюк — вихованець тренерської школи київського "Динамо", який понад десять років працює в системі клубу на різних рівнях. Він успішно очолював юнацькі та молодіжні команди "біло-синіх", регулярно виборював призові місця в чемпіонатах України U-19 та U-21 та підготував цілу низку гравців для першої команди. Під керівництвом Костюка молоді футболісти "Динамо" стабільно виступали в Юнацькій лізі УЄФА, отримуючи міжнародний досвід.

Влад Самарський - Редактор
Автор:
Влад Самарський
